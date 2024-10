HCLTech recibe postulaciones para la segunda edición de su beca de un millón de dólares para acción climática en el continente americano

NUEVA YORK y NOIDA (India)--(BUSINESS WIRE)--Como parte de su compromiso para ayudar a construir un planeta sostenible, HCLTech, una empresa de tecnología global líder, anunció hoy la segunda edición del programa HCLTech Climate Action Grant in the Americas.





Luego de la excelente respuesta de la edición 1, HCLTech destinará un millón de dólares adicionales en becas este año a tres organizaciones no gubernamentales (ONG) de lucha contra el cambio climático y restauración de la biodiversidad en 10 países del continente americano en su edición 2. El portal de postulación ya está abierto del 24 de octubre al 20 de diciembre en todos los países participantes: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Perú y los Estados Unidos. Los nombres de los ganadores se anunciarán el 5 de junio de 2025.

“Recibimos una fervorosa respuesta a la primera edición de las becas para el continente americano, y quedamos muy impresionados por los innovadores proyectos que participaron en ella. Nos enorgullece apoyar algunos de estos programas y no vemos la hora de interactuar con nuestros socios del sector no gubernamental para emprender un revolucionario trabajo conjunto en el combate del cambio climático”, afirmó la doctora Nidhi Pundhir, vicepresidenta sénior de responsabilidad social corporativa global de HCLTech.

HCLTech lanzó el programa para el continente americano en 2023 con un compromiso de 5 millones de dólares en becas durante cinco años para apoyar soluciones escalables, replicables y sostenibles en el marco de la crisis climática que enfrenta el mundo actualmente. Las organizaciones sin fines de lucro de los países mencionados en el continente americano pueden postularse para la beca con sus programas de acción climática alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Argilando de Brasil, No. 9 Contemporary Art and the Environment de Canadá y The Longleaf Alliance de los Estados Unidos fueron los tres ganadores de la edición inaugural de HCLTech Climate Action Grant in the Americas.

Con una inversión total que supera los 175 millones de dólares en programas de responsabilidad social corporativa en (RSC) todo el mundo hasta el momento, HCLTech y su brazo de RSC, HCLFoundation, han ayudado a transformar más de 6,5 millones de vidas, logró que 72.000 acres de tierras pasen a estar bajo gestión ecológica y recolectó 81.000 millones de litros de agua. HCLTech repuso 32 veces el agua consumida por sus operaciones en India durante el año fiscal 2024, y el 98 % de sus edificios han recibido las calificaciones más altas de los Consejos de la Construcción Ecológica de Estados Unidos. En los Estados Unidos, a través de sus colaboraciones con ONG, entre ellas Feeding America y One Tree Planted, HCLTech ha demostrado continuamente su compromiso con la responsabilidad social y la sostenibilidad.

Varios organismos mundiales han reconocido los logros en sostenibilidad de HCLTech. Recibió la calificación AA en los criterios ESG de MSCI, la calificación A- de CDP por sus acciones de cambio climático y fue incluido en el Anuario de Sostenibilidad de S&P los últimos dos años.

Para obtener más información sobre HCLTech Climate Action Grant in the Americas, su misión y el proceso de postulación, visite americas-grant.hcltech.com.

