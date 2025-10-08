HCLTech obtiene el doble reconocimiento de la revista TIME como una de las Mejores Empresas del Mundo y una de las Empresas Más Sostenibles de 2025

En el puesto n.° 1 de las empresas de tecnología con sede en India, por segundo año consecutivo, e incluida entre las 20 mejores empresas de servicios profesionales en el mundo

NUEVA YORK Y NODIA, India--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, una empresa de tecnología líder a nivel mundial, fue reconocida por la revista TIME en dos de sus rankings mundiales insignia: World’s Best Companies 2025 y World’s Most Sustainable Companies 2025.





Estos dos rankings incluyen varios puntos culminantes clave:

La empresa de tecnología con sede en India mejor clasificada por segundo año consecutivo y situada entre las 20 mejores empresas de servicios profesionales a nivel mundial en World’s Best Companies 2025.

Situada entre las mejores 15 empresas de servicios profesionales en World’s Most Sustainable Companies 2025.

El ranking World’s Best Companies 2025 evalúa las organizaciones en tres dimensiones clave: satisfacción de los empleados, crecimiento de los ingresos y transparencia con respecto a la sostenibilidad. HCLTech demostró solidez en todas las mediciones e informó ingresos consolidados de $13.8 mil millones en el año fiscal 2025 con un crecimiento constante del 4.7 % en popularidad, junto con una mano de obra diversa que cuenta con 29 % de mujeres a nivel mundial y 50 % de mujeres en la junta directiva. La empresa también fue incluida en el Anuario de Sostenibilidad Global del S&P por tercer año consecutivo y nombrada Mejor Empleador del Mundo por Top Employers Institute.

La inclusión de HCLTech en la lista de World’s Most Sustainable Companies 2025 refleja sus avances cuantificables en materia medioambiental, climática y social. Evaluada entre más de 5,700 empresas a nivel mundial, el ranking reconoció a HCLTech por la reducción del 46 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, el logro de cero residuos destinados al vertedero en todos los campus y el reabastecimiento de agua en más de 31 veces su consumo. La empresa se comprometió a lograr cero emisiones netas antes de 2040 y sigue avanzando en el manejo empresarial responsable y las iniciativas de impacto social.

“Este doble premio de parte de TIME refuerza los valores que le dieron forma a HCLTech durante décadas, mientras subraya nuestro compromiso inquebrantable con la sostenibilidad”, dijo C. Vijayakumar, director ejecutivo y gerente general de HCLTech. “A medida que celebramos estos reconocimientos de parte de TIME, seguimos enfocados en superar los límites, aceptar el cambio y entregar impacto sostenible para nuestra gente, nuestros clientes y las comunidades más amplias a nivel mundial”.

Este doble honor viene a continuación de otros hitos importantes en 2025, como el 25.° aniversario de HCLTech como empresa que cotiza en bolsa y su reconocimiento como marca de servicios informáticos de crecimiento más rápido a nivel mundial según Brand Finance.

Para visualizar la lista completa de galardones para ambos reconocimientos, visite: World’s Best Companies 2025 y World’s Most Sustainable Companies 2025.

