HCLTech obtiene el doble reconocimiento de la revista TIME como una de las Mejores Empresas del Mundo y una de las Empresas Más Sostenibles de 2025

NUEVA YORK Y NODIA, India--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, una empresa de tecnología líder a nivel mundial, fue reconocida por la revista TIME en dos de sus rankings mundiales insignia: World’s Best Companies 2025 y World’s Most Sustainable Companies 2025.
Estos dos rankings incluyen varios puntos culminantes clave:
- La empresa de tecnología con sede en India mejor clasificada por segundo año consecutivo y situada entre las 20 mejores empresas de servicios profesionales a nivel mundial en World’s Best Companies 2025.
- Situada entre las mejores 15 empresas de servicios profesionales en World’s Most Sustainable Companies 2025.
El ranking World’s Best Companies 2025 evalúa las organizaciones en tres dimensiones clave: satisfacción de los empleados, crecimiento de los ingresos y transparencia con respecto a la sostenibilidad. HCLTech demostró solidez en todas las mediciones e informó ingresos consolidados de $13.8 mil millones en el año fiscal 2025 con un crecimiento constante del 4.7 % en popularidad, junto con una mano de obra diversa que cuenta con 29 % de mujeres a nivel mundial y 50 % de mujeres en la junta directiva. La empresa también fue incluida en el Anuario de Sostenibilidad Global del S&P por tercer año consecutivo y nombrada Mejor Empleador del Mundo por Top Employers Institute.
La inclusión de HCLTech en la lista de World’s Most Sustainable Companies 2025 refleja sus avances cuantificables en materia medioambiental, climática y social. Evaluada entre más de 5,700 empresas a nivel mundial, el ranking reconoció a HCLTech por la reducción del 46 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, el logro de cero residuos destinados al vertedero en todos los campus y el reabastecimiento de agua en más de 31 veces su consumo. La empresa se comprometió a lograr cero emisiones netas antes de 2040 y sigue avanzando en el manejo empresarial responsable y las iniciativas de impacto social.
“Este doble premio de parte de TIME refuerza los valores que le dieron forma a HCLTech durante décadas, mientras subraya nuestro compromiso inquebrantable con la sostenibilidad”, dijo C. Vijayakumar, director ejecutivo y gerente general de HCLTech. “A medida que celebramos estos reconocimientos de parte de TIME, seguimos enfocados en superar los límites, aceptar el cambio y entregar impacto sostenible para nuestra gente, nuestros clientes y las comunidades más amplias a nivel mundial”.
Este doble honor viene a continuación de otros hitos importantes en 2025, como el 25.° aniversario de HCLTech como empresa que cotiza en bolsa y su reconocimiento como marca de servicios informáticos de crecimiento más rápido a nivel mundial según Brand Finance.
Para visualizar la lista completa de galardones para ambos reconocimientos, visite: World’s Best Companies 2025 y World’s Most Sustainable Companies 2025.
