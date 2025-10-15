HCLTech logra resultados sólidos en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026, con un crecimiento de los ingresos del 4,6 %

Cierran acuerdos por un valor de 2600 millones de dólares; los ingresos por IA avanzada superan los 100 millones de dólares

NUEVA YORK Y NOIDA, India.--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, líder tecnológico a nivel mundial, registró un crecimiento interanual de los ingresos del 4,6 % en moneda constante durante el trimestre cerrado el 30 de septiembre de 2025. Los ingresos en dólares estadounidenses ascendieron a 3600 millones, el equivalente a un aumento interanual del 5,8 %. La empresa revisó sus previsiones de crecimiento de los ingresos por servicios al 4-5 % en moneda constante y paralelamente, mantuvo las previsiones generales para los ingresos y márgenes del ejercicio fiscal 2026.





"Hemos logrado un trimestre excepcional en todos los frentes, de la mano de una ejecución sólida, la demanda creciente de nuestras soluciones con IA e ingresos por IA avanzada superiores a los 100 millones de dólares este trimestre. Nuestra estrategia de IA ya no es más una visión, sino que ya se ha convertido en un motor medible del crecimiento, diferenciación e innovación. Estamos ingresando en una fase de monetización de la IA. Por primera vez, nuestras nuevas reservas superaron los 2500 millones de dólares, sin depender de ningún megacontrato", subrayó C. Vijayakumar, director ejecutivo y director general de HCLTech.

Los ingresos por servicios de HCLTech treparon un 5,5 % interanual en moneda constante. Los ingresos digitales aumentaron un 15 % interanual en moneda constante y ya representan el 42 % de los ingresos por servicios. Siguen creciendo los ingresos recurrentes anuales de HCLSoftware, que ascienden a 1060 millones de dólares-

El crecimiento vertical del sector estuvo liderado por la tecnología y los servicios, con un aumento interanual del 13,9 % en moneda constante, seguidos por las telecomunicaciones, los medios de comunicación, la edición y el entretenimiento, con un 11,7 % interanual en moneda constante y los servicios financieros, con un 11,4 % interanual en moneda constante. En términos geográficos, Europa registró un aumento del 7,6 % interanual en moneda constante, mientras que el resto del mundo fue el que creció más rápidamente, con un 17,9 % interanual en moneda constante. Estados Unidos se incrementó un 2,4 %.

Para el trimestre, la empresa anunció un dividendo de 12 rupias por acción, es decir, el 91.º trimestre consecutivo de distribución de dividendos.

HCLTech registró un crecimiento contundente de los ingresos en INR, que fue del 5,2 % intertrimestral y del 10,7 % interanual durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026. Este crecimiento excelente de los ingresos fue acompañado por una mayor rentabilidad y una generación de efectivo sólida, con un ratio FCF/NI de los últimos doce meses (LTM) del 125 %. Ratificamos nuestro compromiso con lograr la eficiencia de capital y nos complace informar de que el ROIC de los últimos doce meses de la empresa fue del 38,6 %, lo que equivale a un aumento de 290 puntos básicos interanuales, mientras que en el negocio de servicios fue del 45,3 %, es decir, un aumento de 180 puntos básicos interanuales", agregó Shiv Walia, director financiero de HCLTech.

La empresa incorporó 5196 nuevos empleados durante el trimestre, de modo que el total de incorporaciones nuevas en el primer semestre a 7180. La tasa de rotación en los últimos doce meses se moderó hasta estabilizarse en un 12,6 %, una de las más bajas del sector.

Contratos más importantes:

Una empresa con sede en EE. UU. líder en propiedades vacacionales y gestión de complejos turísticos amplió su colaboración con HCLTech para modernizar y transformar sus operaciones financieras, contables e hipotecarias, con soluciones digitales con inteligencia artificial.

Una empresa importante estadounidense de bienes de consumo seleccionó a HCLTech como socio estratégico para gestionar una amplia cartera de aplicaciones e infraestructuras empresariales en las funciones comerciales, de cadena de suministro y corporativas.

Una empresa minorista europea muy destacada seleccionó a HCLTech para modernizar su entorno de aplicaciones multicanal. La solución de HCLTech utilizará AI Force para suministrar una plataforma digital preparada para el futuro, que brindará una experiencia fluida al cliente, tanto en los canales web como en las tiendas físicas.

Contratos de IA más importantes:

Una empresa prestigiosa de servicios financieros con sede en el Reino Unido seleccionó a HCLTech para modernizar sus plataformas de banca digital y aumentar su productividad. La solución aplica AI Force para automatizar y aumentar el ciclo del desarrollo de software, lo que agiliza la comercialización, mejora la resistencia de la plataforma y les brinda experiencias digitales superiores a sus usuarios.

para automatizar y aumentar el ciclo del desarrollo de software, lo que agiliza la comercialización, mejora la resistencia de la plataforma y les brinda experiencias digitales superiores a sus usuarios. Una autoridad de transporte del sector público australiano seleccionó a HCLTech para mejorar la seguridad y el cumplimiento normativo en las vías navegables con una solución de IA física que utiliza visión por computadora. Desarrollada a partir de HCLTech AI Foundry , esta solución permite detectar en tiempo real las congestiones, los comportamientos inseguros y los peligros en las rampas para embarcaciones, lo que reduce los plazos de respuesta y previene los accidentes.

, esta solución permite detectar en tiempo real las congestiones, los comportamientos inseguros y los peligros en las rampas para embarcaciones, lo que reduce los plazos de respuesta y previene los accidentes. Un fabricante mundial con sede en EE. UU. seleccionó los servicios AI Advisory de HCLTech AI para desarrollar un marco de IA y gobierno corporativo con el fin de ampliar las iniciativas de IA con un retorno de la inversión medible, el cumplimiento normativo y los principios de IA responsable.

de HCLTech AI para desarrollar un marco de IA y gobierno corporativo con el fin de ampliar las iniciativas de IA con un retorno de la inversión medible, el cumplimiento normativo y los principios de IA responsable. Una empresa con sede en EE. UU., líder en telecomunicaciones, seleccionó a HCLTech para implementar un laboratorio de IA para tecnología emergente, con tecnología de NVIDIA. HCLTech presta servicios avanzados de infraestructura cognitiva para crear un clúster de IA de alto rendimiento e implementa modelos de última generación como Llama 405B, Maverick y Scout. Esta plataforma es escalable y se puede adaptar a los cambios futuros, además de facilitar la experimentación rápida con la IA y su adopción en toda la empresa, lo que reduce el tiempo de comercialización y promueve la transformación.

HCLTech recibió el reconocimiento doble de la revista TIME: empresa tecnológica con sede en la India mejor clasificada por segundo año consecutivo en la lista de las mejores empresas del mundo de 2025 y se situó entre las 15 primeras en el sector de los servicios profesionales dentro de la lista de las empresas más sostenibles del mundo de 2025.

