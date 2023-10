HCLTech acelerará la transformación digital de Banco do Brasil con Salesforce

HCLTech desplegará Salesforce CRM para Banco do Brasil en uno de los mayores proyectos de gestión de relaciones con el cliente implantados en Latinoamérica.

BRASILIA (Brasil) y NOIDA (India)–(BUSINESS WIRE)–HCLTech, empresa de tecnología líder a nivel mundial, anuncia que Banco do Brasil, una de las mayores instituciones financieras de Latinoamérica, a través de un proceso de licitación, ha elegido a HCLTech para apoyar la transformación digital del banco, el proceso de gestión de relaciones con el cliente (CRM, por sus siglas en inglés) y la implementación de Salesforce.





La asociación de HCLTech con Salesforce permitirá que Banco do Brasil hiperpersonalice las soluciones de relación y servicio al cliente, lo que generará una mayor satisfacción y participación del cliente dentro de su ecosistema omnicanal, utilizando recursos de IA, unificación de datos y directrices inteligentes.

«Estamos orgullosos de formar parte del proceso de transformación y modernización de uno de los bancos más importantes del país. La asociación con Salesforce es otro paso importante para HCLTech en la aceleración de la transformación digital de los servicios financieros en Brasil», comentó Fabiano Funari, vicepresidente y director nacional de HCLTech Brasil. «Estamos ansiosos por colaborar con Salesforce para implementar uno de los proyectos de CRM más complejos de Brasil en Banco do Brasil».

«Nos complace trasladar nuestra experiencia global en consultoría y transformación a la plataforma Salesforce para ayudar a Banco do Brasil a reinventarse para el potente mundo digital con su visión de digitalizar todos los puntos de contacto y transformar las experiencias de los usuarios», explicó Sadagopan Singam, vicepresidente ejecutivo de Digital Business de HCLTech.

HCLTech creará un equipo de especialistas con amplia experiencia en CRM para implementar las soluciones de Salesforce para Banco do Brasil. Para mejorar y transformar la experiencia del cliente en todo Banco do Brasil se utilizarán cuatro soluciones de Salesforce. Estas son: Financial Services Cloud, para reducir los costos de servicio con la automatización y permitir al personal de atención al público descubrir información clave sobre sus clientes y sus necesidades financieras; Marketing Cloud, para ofrecer experiencias de cliente; Salesforce integration manager, para ofrecer soluciones de integración y automatización; y Professional Services, para garantizar una implementación satisfactoria.

Con esta plataforma consolidada, el banco podrá aprovechar las interacciones y los conocimientos de los clientes para ofrecer productos adecuados y personalizados, lo que redundará en un fortalecimiento mayor de su relación y mejorará la eficiencia en la ampliación de la base y el aprovechamiento de nuevos negocios.

«Estamos entusiasmados con esta alianza con HCLTech y confiamos en que nuestras soluciones integradas fortalecerán la relación de Banco do Brasil con sus clientes. Esperamos facilitar su proceso de transformación digital y lograr que impacte en la productividad en lo que respecta a las ventas, la atención al cliente y las iniciativas de marketing», señaló Fabio Costa, director general de Salesforce Brasil.

HCLTech, que opera en Brasil desde hace 14 años, está presente en San Pablo, San Leopoldo y Curitiba. Una empresa que sigue impulsando el progreso de más de 200 clientes en Brasil, incluidas organizaciones de la lista Fortune 500.

Salesforce, Financial Services Cloud, Marketing Cloud, Assurance, MuleSoft y otras son marcas comerciales de Salesforce, Inc.

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa de tecnología de nivel mundial, con más de 221 000 empleados en 60 países, que ofrece capacidades líderes en el sector centradas en la tecnología digital, la ingeniería, la nube y la IA, impulsadas por una amplia cartera de servicios y productos tecnológicos. Trabajamos con clientes de los sectores verticales más importantes, ofrecemos soluciones para servicios financieros, fabricación, ciencias biológicas y sanidad, tecnología y servicios, telecomunicaciones y medios de comunicación, comercio minorista y bienes de consumo y servicios públicos. Los ingresos consolidados durante los 12 meses que finalizaron en septiembre de 2023 ascendieron a 12 900 millones de dólares. Para descubrir cómo podemos hacer que su empresa progrese, visite hcltech.com.

