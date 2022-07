HCL Technologies se une a VMware para lanzar una nueva unidad de negocios dedicada de VMware

Las compañías amplían sus esfuerzos para ayudar a las empresas a acelerar la transformación de la nube y las aplicaciones

NOIDA, India y PALO ALTO, California.–(BUSINESS WIRE)–HCL Technologies (HCL), una empresa líder mundial en tecnología, y VMware, Inc (NYSE: VMW) anunciaron el lanzamiento de la unidad de negocios VMware dedicada de HCL para ayudar a las empresas a desbloquear el valor sin explotar de la modernización de las aplicaciones y de las nubes múltiples. La nueva unidad combina el poder de CloudSMART Framework de HCL con los servicios Cross-Cloud de VMware para ayudar a las empresas a acelerar la transformación de la nube, escalar las operaciones de la plataforma nativa de la nube y empoderar a las fuerzas de trabajo híbridas.

La nueva unidad de negocios VMware de HCL es parte de su ecosistema de socios de alianza estratégica, que aprovecha CloudSMART Framework para proporcionar soluciones de modernización de aplicaciones y de múltiples nubes. HCL ayudará a las empresas a seguir el camino del dominio digital al alinear la transformación con los objetivos comerciales generales mientras se mantiene ágil a través de la libertad en la nube y el control empresarial habilitado por las ofertas de productos y servicios de VMware.

“Estamos en un entorno macroeconómico en el que los ecosistemas deben colaborar para brindar soluciones innovadoras y efectivas que la industria requiere”, dijo Anand Swamy, vicepresidente sénior y director de Ecosistemas OEM Tecnológicos de HCL Technologies. “Nuestra nueva unidad de negocios de VMware aprovecha las sinergias de HCL y VMware para incubar, construir y diseñar estrategias de implementación de la nube innovadoras y personalizadas con nuestro enfoque CloudSMART como base”.

“Hoy, somos testigos de las fuerzas imparables de la transformación digital en casi todas las industrias, y VMware proporciona la base confiable para acelerar la innovación de los clientes”, dijo Zia Yusuf, vicepresidente sénior de Soluciones estratégicas para el ecosistema y la industria de VMware. “Con HCL, estamos ayudando a nuestros clientes mutuos al proporcionar el camino más inteligente hacia la modernización de las aplicaciones, la nube y el perímetro y a una experiencia más segura y sin fricciones de la fuerza laboral distribuida. VMware preserva la elección del cliente y protege contra el bloqueo a través de servicios de múltiples nubes que ofrecen a las empresas la libertad y la flexibilidad que necesitan para construir el futuro”.

Durante los últimos 14 años, HCL y VMware han impulsado resultados exitosos para los clientes con servicios y soluciones creados para la empresa moderna. HCL cuenta con más de 8000 profesionales capacitados en tecnologías de VMware, administra tres centros de excelencia de VMware y ha creado cuatro laboratorios nativos de la nube. Estos entornos y recursos dedicados ayudan a los clientes a acelerar la implementación de las soluciones VMware y permiten a las empresas experimentar las tecnologías VMware de última generación. Recientemente, HCL ganó el premio VMware 2022 Partner Value (al valor de los socios de VMware 2022) por generar crecimiento comercial a través de las soluciones de VMware y brindar a los clientes resultados y soporte de alto valor. VMware y HCL Technologies también anunciaron recientemente esfuerzos para ofrecer una transformación de Telco impulsada por vRAN, ORAN y 5G.

Acerca de VMware

VMware es un proveedor líder de servicios de múltiples nubes para todas las aplicaciones, lo que permite la innovación digital con control empresarial. Como base de confianza para acelerar la innovación, el software de VMware brinda a las empresas la flexibilidad y las opciones que necesitan para construir el futuro. Con sede en Palo Alto, California, VMware se compromete a construir un futuro mejor a través de la Agenda 2030 de la empresa. Para obtener más información, visite www.vmware.com/company.

VMware y VMware Cross-Cloud son marcas registradas o marcas comerciales de VMware, Inc. en los Estados Unidos y otras jurisdicciones. Este artículo puede contener hipervínculos a sitios web creados y mantenidos por terceros, que no son de VMware, por lo tanto son los únicos responsables del contenido de dichos sitios web.

Acerca de HCL Technologies

HCL Technologies tiene un amplio enfoque en los temas clave de la tecnología digital, la ingeniería y la nube. La organización ofrece sus servicios y productos a través de tres unidades de negocio: Servicios de TI y empresariales (IT and Business Services, ITBS), Servicios de ingeniería e investigación y desarrollo (Engineering and R&D Services, ERS) y Productos y plataformas (Products & Platforms, P&P). ITBS permite a las empresas internacionales transformar sus negocios a través de ofertas en las áreas de soluciones de transformación digital de última generación, aplicaciones, infraestructura y operaciones de procesos digitales. ERS ofrece servicios y soluciones de ingeniería en todos los aspectos del desarrollo de productos y la ingeniería de plataformas. P&P ofrece productos de software modernizados a los clientes globales para su tecnología y los requisitos específicos de la industria. A través de sus laboratorios de coinnovación de vanguardia, las capacidades de entrega en todo el mundo y una amplia red internacional, HCL ofrece servicios integrales en diversos sectores verticales de la industria, categorizados como servicios financieros, fabricación, tecnología y servicios, telecomunicaciones y medios de comunicación, comercio minorista y bienes de consumo envasados (Consumer Packaged Goods, CPG), ciencias biológicas y atención médica, y servicios públicos.

Como empresa líder mundial en tecnología, HCL se enorgullece de sus iniciativas de diversidad, responsabilidad social, sostenibilidad y educación. Para los 12 meses que finalizaron el 30 de junio de 2022, HCL registró ingresos consolidados de 11 790 millones de USD. Sus casi 211 000 emprendedores de ideas (ideapreneurs) operan en 52 países.

Para obtener más información, ingrese a www.hcltech.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

