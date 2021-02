HCL Technologies marca un hito con ingresos por 10 000 millones de USD y agradece a sus empleados en todo el mundo con un bono especial

Bono único para empleados por un valor de más de 700 crores (7000 millones de USD) de INR

NUEVA YORK y NOIDA, India–(BUSINESS WIRE)–HCL Technologies (HCL), una empresa líder mundial en tecnología, anunció hoy que, como reconocimiento por haber logrado el hito de superar la meta de 10 000 millones de USD en ingresos en 2020, concederá un bono especial único a sus empleados de todo el mundo. Lograr esta meta histórica en tecnología, servicios empresariales y de ingeniería y software, solo veinte años después de la oferta pública inicial de HCL Technologies, demuestra los esfuerzos fervientes y los constantes logros de sus empleados, las numerosas relaciones sólidas y de largo plazo con empresas líderes en todas las industrias y una red importante de socios y accionistas. A modo de celebración y agradecimiento, todos los empleados con un año de antigüedad o más recibirán un bono equivalente al salario de diez días.

“Nuestros empleados son nuestro recurso más valioso. A pesar de una pandemia imparable, cada uno de los integrantes de la familia de HCL ha demostrado un enorme compromiso y pasión, lo que ha contribuido al crecimiento de la organización. El hito de haber alcanzado ingresos por 10 000 millones de USD es testimonio de nuestra resiliencia extraordinaria como organización y del espíritu empresario de nuestros más de 159 000 empleados. Con este gesto, queremos expresar nuestra gratitud más sincera a nuestros empleados y sus familias por todo su apoyo”, afirmó Apparao VV, director de Recursos Humanos de HCL Technologies.

El bono especial será pagado a los empleados en febrero de 2021, y sumará un total aproximado de 90 millones de USD más impuestos sobre nóminas en algunos países, cuyo impacto está excluido del pronóstico de ganancias antes de intereses e impuestos (Earnings Before Interest and Taxes, EBIT) para el año fiscal 2021 provisto por la empresa el mes pasado.

Acerca de HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) brinda a las empresas globales la tecnología para la próxima década en la actualidad. La estrategia Mode 1-2-3 de HCL, basada en su amplia experiencia en la industria del dominio, centrada en el cliente y la cultura empresarial de Ideapreneurship™, permite a las compañías transformarse en empresas de próxima generación.

HCL ofrece sus servicios y productos a través de tres unidades de negocio: Servicios de TI y empresariales (IT and Business Services, ITBS), Servicios de ingeniería e investigación y desarrollo (Engineering and R&D Services, ERS) y Productos y plataformas (Products & Platforms, P&P). ITBS permite a las empresas globales transformar sus negocios a través de ofertas en las áreas de soluciones de transformación digital de próxima generación, aplicaciones, infraestructura y operaciones de procesos digitales. ERS ofrece servicios y soluciones de ingeniería en todos los aspectos del desarrollo de productos y la ingeniería de plataformas. P&P ofrece productos de software modernizados a los clientes globales para su tecnología y los requisitos específicos de la industria. A través de sus laboratorios de coinnovación de vanguardia, las capacidades de entrega global y una amplia red mundial, HCL ofrece servicios integrales en diversas verticales de la industria, categorizadas en servicios financieros, fabricación, tecnología y servicios, telecomunicaciones y medios de comunicación, comercio minorista y bienes de consumo envasados (Consumer Packaged Goods, CPG), ciencias de la vida y atención médica, y servicios públicos.

Como empresa líder mundial en tecnología, HCL se enorgullece de sus iniciativas de diversidad, responsabilidad social, sostenibilidad y educación. Para los 12 meses que finalizaron el 31 de diciembre de 2020, HCL registró ingresos consolidados de 10 020 millones de USD. Sus 159 682 Emprendedores de ideas (Ideapreneurs) operan en 50 países.

Para obtener más información, ingrese a www.hcltech.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

HCL Technologies



Anne Coyle para EE. UU.



anne.coyle@hcl.com

Elka Ghudial para Europa



elka.ghudial@hcl.com

Devneeta Pahuja para Asia Pacífico e India



devneeta.p@hcl.com