HCL Technologies ha sido nombrada como empresa Top Employer 2022 en 17 países a nivel global

NOIDA, India–(BUSINESS WIRE)–HCL Technologies (HCL), compañía de tecnología líder a nivel mundial, ha sido nombrada como empresa Top Employer en 17 países por el Top Employers Institute, autoridad global en el reconocimiento de la excelencia de las prácticas de las personas. HCL surgió como una empresa Top Employer, entre algunas de las empresas más grandes y más conocidas, gracias a su compromiso por promover el crecimiento de los empleados mientras continúa generando valor para sus clientes en todo el mundo.

HCL ha recibido dicha distinción en Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Guatemala, Malasia, México, Países Bajos, Nueva Zelandia, Filipinas, Polonia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. HCL, que fue reconocida por sexta vez consecutiva en el Reino Unido, también ocupa el primer puesto en Polonia, Suecia y Filipinas.

Top Employers Institute certifica todos los años a las organizaciones que se centran en poner a sus empleados en primer lugar a través de políticas de RR. HH. excepcionales. El programa de Top Employers Institute certifica a las organizaciones basado en la participación y los resultados de la HR Best Practices Survey, que engloba 20 temas diferentes divididas en 6 áreas de RR. HH., tales como estrategia de personas, entorno de trabajo, adquisición de talento, aprendizaje, bienestar y diversidad e inclusión, entre muchos otros.

“Si se tiene en cuenta el año demandante que ha impactado en las organizaciones en todo el mundo, tal como sucedió el año anterior, HCL ha continuado demostrando que prioriza mantener la excelencia en las prácticas de las personas en su lugar de trabajo”, manifestó David Plink, director ejecutivo de Top Employers Institute. “El año pasado siguieron haciéndole frente a los desafíos que se presentaban en un mundo laboral más amplio mientras trabajaron con determinación para impactar de manera positiva en las vidas de sus empleados. Nos complace distinguir y condecorar a las organizaciones que han sido certificadas como empresas Top Employers este año”.

“Nos enorgullece ser reconocidos nuevamente por Top Employers Institute, en especial, teniendo en cuenta los desafíos que se presentaron en los lugares de trabajo a nivel mundial de los últimos dos años”, señaló Apparao VV, director de Recursos Humanos de HCL Technologies. “Este ranking demuestra nuestro gran compromiso por fomentar un entorno laboral que sea colaborativo, flexible y empático con nuestros empleados. Seguimos centrados en mejorar continuamente las políticas y las prácticas que empoderan a nuestros colegas para que consideren de manera innovadora los desafíos del mañana. Básicamente, nos ha permitido generar un lugar de trabajo en el que nuestros equipos puedan fortalecer sus carreras y desarrollo personal, mientras brindamos soluciones de vanguardia a nuestros clientes”.

El programa ha certificado y reconocido a más de 1857 empresas Top Employers en 123 países/regiones en cinco continentes.

About Top Employers Institute

Top Employers Institute es la autoridad global en el reconocimiento de la excelencia de las prácticas de personas. Ayudamos a acelerar el impacto de estas prácticas para enriquecer el mundo del trabajo. A través del Programa de Certificación de Top Employers Institute, las organizaciones participantes son validadas, certificadas y reconocidas como un empleador de referencia. Fundada hace más de 30 años, Top Employers Institute ha certificado más de 1857 organizaciones en 123 países/regiones. Estas compañías Top Employers impactan positivamente en las vidas de más de 8 millones de empleados a nivel global.

Top Employers Institute. For a better world of work.

Acerca de HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) brinda a las empresas globales la tecnología para la próxima década en la actualidad. La estrategia Mode 1-2-3 de HCL, basada en su amplia experiencia en la industria del dominio, centrada en el cliente y en la cultura empresarial de Ideapreneurship™, permite a las compañías transformarse en empresas de próxima generación.

HCL ofrece sus servicios y productos a través de tres unidades de negocio: Servicios de TI y empresariales (IT and Business Services, ITBS), Servicios de ingeniería e investigación y desarrollo (Engineering and R&D Services, ERS) y Productos y plataformas (Products & Platforms, P&P). ITBS permite a las empresas internacionales transformar sus negocios a través de ofertas en las áreas de soluciones de transformación digital de próxima generación, aplicaciones, infraestructura y operaciones de procesos digitales. ERS ofrece servicios y soluciones de ingeniería en todos los aspectos del desarrollo de productos y la ingeniería de plataformas. P&P ofrece productos de software modernizados a los clientes globales para su tecnología y los requisitos específicos de la industria. A través de sus laboratorios de coinnovación de vanguardia, las capacidades de entrega en todo el mundo y una amplia red internacional, HCL ofrece servicios integrales en diversas verticales de la industria, categorizadas en servicios financieros, fabricación, tecnología y servicios, telecomunicaciones y medios de comunicación, comercio minorista y bienes de consumo envasados (Consumer Packaged Goods, CPG), ciencias biológicas y atención médica, y servicios públicos.

Como empresa líder mundial en tecnología, HCL se enorgullece de sus iniciativas de diversidad, responsabilidad social, sostenibilidad y educación. Para los 12 meses que finalizaron el 31 de diciembre de 2021, HCL registró ingresos consolidados de 11 180 millones de USD. Sus 198 000 emprendedores de ideas (ideapreneurs) operan en 52 países.

Para obtener más información, visite www.hcltech.com.

