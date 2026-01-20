"Haz que EEUU se largue": La protesta de cientos de groenlandeses en contra de Trump 

La protesta viral en Groenlandia ha dado la vuelta al mundo luego de que decenas de groenlandeses salieran a las calles usando gorras rojas con un mensaje directo y contundente para Donald Trump.

En las calles de Nuuk, la capital de Groenlandia, han empezado a verse gorras rojas que recuerdan inevitablemente a las de Donald Trump y su movimiento 'Make America Great Again', pero cuyo mensaje es completamente contrario.

Inspirados por el impacto simbólico del accesorio, los manifestantes enviaron una clara señal de rechazo a la idea de anexar su territorio a Estados Unidos, reviviendo la polémica surgida en años recientes.

En las gorras, los groenlandeses colocaron la insignia "Make America Go Away" (Haz que EEUU se largue), un mensaje orientado a defender la identidad y la autonomía de Groenlandia frente a las propuestas externas.

¿Por qué las gorras rojas generan debate mundial?

La popularización de este símbolo ha provocado intensos debates en redes sociales y medios internacionales, donde el fenómeno es interpretado como una confrontación pacífica pero firme contra el expansionismo político.

Este tipo de protestas virales demuestran cómo la sociedad civil puede apropiarse de elementos políticos para revertir su significado y generar conciencia global.