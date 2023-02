Harvey Weinstein es sentenciado a 16 años adicionales de prisión

El exmagnate Harvey Weinstein fue sentenciado a 16 años adicionales de prisión por cargos de agresión sexual.

La resolución judicial se da luego de una condena de 23 años de prisión en Nueva York, lo que significa que se trata de una condena a parte que debe de cumplir.

Antecedentes señalan que fue condenado en diciembre por cargos de violación, penetración sexual por un objeto extraño y cópula oral forzada después de que una modelo o actriz testificó que la agredió en una habitación de Berverly Hills.

El abuso sexual de Harvey Weinstein en contra de la víctima se reportó en febrero del 2013.

Durante el juicio, el exmaganate fue absuelto de un cargo porque el jurado no pudo llegar a una decisión unánime sobre otros tres cargos.

“Incluido uno relacionado con Jennifer Siebel Newsom, cineasta y esposa del gobernador de California Gavin Newsom”, se informó sobre el caso de Harvey Weinstein.

Además, se indicó cuatro cargos relacionados con una mujer no identificada fueron retirados durante el juicio.

Una vez dada a conocer la condena, el jurado se estancó en factores agravantes que podrían haber aumentado su sentencia 16 años más.

“La sentencia es la segunda para Weinstein por cargos de agresión sexual desde que se reveló su historial de abuso”, se indicó.

Informes de The New York Times y The New York en 2017 revelaron el historial de abuso del exmagnate estadounidense.

En aquel año, Harvey Weinstein era uno de los hombres más poderosos de Hollywood. La investigación periodística llevaron a una ola de mujeres que hablaron públicamente sobre los abusos sexuales y el acoso.

Entre las testigos en contra del productor figuraban una modelo, una bailarina, una masajista y Siebel Newsom.