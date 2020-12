Harry Potter: Puzzles & Spells Le Da la Bienvenida a las Festividades de Invierno con un Evento de Colección con Temática Navideña, una Nueva Criatura Mágica y Sorpresas Sociales durante Todo Diciembre

Zayn Malik muestra su estilo característico con un avatar especial y un mensaje para los fanáticos de Harry Potter: Puzzles & Spells

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), líder mundial en entretenimiento interactivo, anunció hoy que las celebraciones por las festividades de invierno están comenzando con su recientemente lanzado juego para dispositivos móviles Harry Potter Puzzles & Spells. Con licencia oficial de Warner Bros. Games y publicado con el nombre Portkey Games, los jugadores del juego disfrutarán de una serie de festividades de temporada a lo largo de diciembre, que van desde eventos especiales de colección por tiempo limitado hasta una gran cantidad de decoraciones y sorpresas navideñas.

En el juego, los jugadores pueden coleccionar cartas para completar el nuevo álbum de tiempo limitado “Christmas in the Wizarding World” para ganar un Unicornio mítico como su criatura mágica compañera. Más adelante en el mes, la decoración navideña y el clima convertirán a Hogwarts en un país de las maravillas mágico e invernal a medida que los jugadores encuentren copos de nieve que caen en su tablero de juego y que se pueden recolectar para ganar recompensas. Para darle un toque explosivo a las festividades, los potenciadores ‘Wizard Cracker’ de colores brillantes aparecerán inesperadamente en los rompecabezas, dando a los jugadores el regalo de una explosión extra para limpiar las gemas mientras completan rompecabezas en este mágico juego de conecta 3.

Aportando estilo a la temporada, el artista internacional y reconocido fan de Harry Potter Zayn Malik ha trabajado de cerca con el equipo de Zynga para crear nuevos elementos personalizados para el mágico título de conecta 3. Para replicar características más reales para su avatar en Harry Potter: Puzzles & Spells, Zayn trabajó para crear nuevas personalizaciones de cejas, pendientes, barba y ojos que estarán disponibles en el juego para todos los jugadores en el nuevo año. Malik ha compartido ilustraciones de su avatar en el juego en sus propios canales sociales en diciembre, con una invitación para que sus fanáticos y compañeros de juego compartan sus propias imágenes.

Además, a medida que el calendario llega en Nochebuena, los jugadores también pueden visitar los canales sociales de Harry Potter: Puzzles & Spells para más sorpresas y alegría navideña durante la última semana del año.

“ Realmente disfruté al trabajar con el equipo de Zynga para diseñar los nuevos elementos al creador de avatares”, afirmó Zayn Malik. “ Siento que ver la versión animada de mí mismo en el juego lo volvió mucho más divertido y con estas nuevas personalizaciones que llegarán pronto, todos los jugadores tendrán la oportunidad de sentirse más conectados con el juego ¡y hacer que su personaje se parezca más a ellos!”

“ Como cualquier fanático de los libros y películas de Harry Potter sabe, la Navidad en Hogwarts es una época muy especial”, explicó Yaron Leyvand, vicepresidente sénior de juegos en Zynga. “ Para las primeras festividades invernales de Harry Potter: Puzzles & Spells, queríamos ofrecer a los jugadores una variedad de contenido nuevo y recompensas de temporada, lanzados a lo largo de diciembre. Estamos entusiasmados de celebrar la temporada con los jugadores, y también tenemos muchos más eventos y actividades mágicas de conecta 3 en la tienda para el próximo año”.

En Harry Potter: Puzzles & Spells, los jugadores entran en una aventura de conecta 3 repleta de hechizos, humor, color y personajes de la serie de Harry Potter. Con la banda sonora y las grabaciones de voz en off de las películas originales de Harry Potter, los fanáticos siguen un recuento móvil auténtico del viaje de Harry a través del Mundo de la Hechicería. Al ganar hechizos y potenciadores especiales a medida que avanzan, los jugadores resuelven rompecabezas de conecta 3 poblados con ranas de chocolate que brincan, llaves aladas que revolotean, piezas de ajedrez de magos que luchan y otros obstáculos y objetos inesperados. En el espíritu de la camaradería y la competencia amistosa de Hogwarts, los jugadores pueden unirse o formar clubes con otros fanáticos para socializar, colaborar en estrategias de rompecabezas, compartir vidas y competir por premios en eventos exclusivos del Club.

Harry Potter: Puzzles & Spells se puede jugar en dispositivos iOS y Android en todo el mundo, así como en Amazon Kindle y Facebook. Para más información y para conectarse con otros fanáticos, síganos en Facebook, Instagram y Twitter, y visite el sitio web del juego en www.harrypotterpuzzlesandspells.com.

Elementos visuales de respaldo disponibles en: https://bit.ly/HPPSHoliday

