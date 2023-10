HARMAN refuerza su programa de ciberseguridad en la industria automotriz con una nueva certificación

Los productos de la empresa ya cumplen la norma ISO/SAE 21434 de ciberseguridad para vehículos de carretera

NOVI, Mich.–(BUSINESS WIRE)–Coincidiendo con el mes de concienciación sobre la ciberseguridad, HARMAN avanza un paso más para reforzar su credibilidad como socio de ciberseguridad de confianza en toda la industria automotriz mundial. Hoy, HARMAN ha anunciado que su sistema de gestión de la ciberseguridad ha sido auditado de acuerdo con la norma ISO/SAE 21434:2021 y ha obtenido el certificado de conformidad. Con ello refuerza aún más la cadena de suministro de automoción para los socios proveedores de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés).





La certificación ayuda a la industria a definir un proceso estructurado para garantizar que la ciberseguridad se incorpora al diseño de los vehículos de carretera. Además, proporciona un marco para que las organizaciones identifiquen, evalúen y gestionen los riesgos de ciberseguridad a lo largo del ciclo de vida de sus productos. Desempeña un papel crucial en la protección de los vehículos y sus ocupantes frente a posibles ciberamenazas, al tiempo que promueve un enfoque normalizado de la ciberseguridad en el sector automotriz.

Como empresa tecnológica con una larga tradición en automoción, HARMAN está bien equipada para ayudar a los socios proveedores de equipos originales a cumplir el Reglamento nº 155 de las Naciones Unidas (UNR 155), que exige que todos los OEM implementen un marco de gestión basado en riesgos (CSMS) para detectar y proteger frente a las ciberamenazas durante todo el ciclo del vehículo. Los productos de ciberseguridad de HARMAN, que cumplen las normas más estrictas en materia de ciberseguridad en el sector automotriz, protegen tanto al vehículo como a los pasajeros, por lo que los fabricantes de equipos originales pueden confiar en que su cadena de suministro es segura.

“Con el foco puesto constantemente en la ciberseguridad como una de las principales prioridades para los nuevos vehículos, HARMAN se compromete a ofrecer productos y tecnologías que tengan un impacto tangible en la mejora de la seguridad de los vehículos conectados,” afirma Huibert Verhoeven, vicepresidente sénior de Intelligent Cockpit en HARMAN. “A través de una fuerte colaboración, HARMAN superó la auditoría y obtuvo la certificación para el cumplimiento de la norma ISO/SAE 21434, validando aún más la trayectoria de HARMAN en el avance exitoso de las innovaciones de ciberseguridad dentro de las nuevas experiencias automotrices.”

A medida que los vehículos se conectan más que nunca, los principales fabricantes de automóviles necesitan soluciones que les permitan ofrecer nuevas experiencias y, al mismo tiempo, mitigar los riesgos asociados a las vulnerabilidades de los sistemas, prevenir las filtraciones de datos y gestionar las amenazas a la integridad y seguridad de los sistemas. Del mismo modo, los consumidores exigen cada vez más experiencias emocionantes, pero seguras y fiables, en sus vehículos. HARMAN, con su combinación única de herencia automovilística y experiencia tecnológica, es el socio de confianza de los fabricantes de vehículos de todo el mundo, con años de experiencia en el sector.

Para más información sobre la ciberseguridad de HARMAN, visite https://car.harman.com/solutions/cybersecurity.

ACERCA DE HARMAN



HARMAN (harman.com), una filial de Samsung Electronics Co., Ltd., diseña y fabrica productos y soluciones conectados para fabricantes de automóviles, consumidores y empresas de todo el mundo, incluidos sistemas para automóviles conectados, productos audiovisuales, soluciones de automatización empresarial y servicios compatibles con el Internet de las cosas. Con marcas líderes como AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® y Revel®, HARMAN es admirada por audiófilos, músicos y los lugares de entretenimiento donde actúan en todo el mundo. Más de 50 millones de automóviles en circulación hoy en día están equipados con sistemas de audio y coche conectado HARMAN. Nuestros servicios de software alimentan miles de millones de dispositivos móviles y sistemas conectados, integrados y seguros en todas las plataformas, desde el trabajo y el hogar hasta el coche y el móvil. HARMAN cuenta con una plantilla de aproximadamente 30.000 personas en América, Europa y Asia. En marzo de 2017, HARMAN se convirtió en una filial propiedad de Samsung Electronics. Co., Ltd.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Dawn Geary



Director de Comunicación Global – Automoción



+1 248-463-0921



Dawn.Geary@harman.com