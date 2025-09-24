HARMAN finaliza la adquisición de Sound United para ampliar el liderazgo en audio premium

La integración estratégica de las galardonadas marcas de audio de Sound United fortalece la cartera de productos de HARMAN e impulsa el crecimiento comercial

STAMFORD, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--HARMAN International ("HARMAN"), filial de total propiedad de Samsung Electronics Co., Ltd., centrada en tecnologías conectadas para los mercados de automóviles, consumidores y empresas, anunció hoy que ha finalizado la adquisición de Sound United, exempresa de audio para consumidores de Masimo Corporation (NASDAQ: MASI). La cartera de emblemáticas marcas de audio de Sound United incluye Bowers & Wilkins, Denon, Marantz, Definitive Technology, Polk Audio, HEOS, Classé y Boston Acoustics.









Esto hito estratégico marca una expansión significativa en el negocio principal de audio y presencia de HARMAN en categorías de productos clave, incluidas audio doméstico, electrónica (amplificadores, componentes de alta fidelidad, receptores AV), auriculares y audio para automóviles. Mediante la combinación de la destacada cartera de Sound United con su negocio de audio reconocido a nivel mundial se logra que HARMN brinde una de las carteras de audio más integrales del sector. En consecuencia, HARMAN ahora está facultada para darles a los clientes más alternativas, una innovación más profunda y experiencias excepcionales en todos los entornos de audición.

"La visión de HARMAN es la de crear experiencias que enriquezcan las vidas de las personas a través de experiencias de audio excepcionales", señaló Dave Rogers, presidente de la División Estilo de vida de HARMAN. "La impresionante lista de marcas de Sound United se basa en una profunda pasión por el sonido, la innovación y el compromiso con la calidad, en consonancia con los propios valores de HARMAN. Esta transacción ofrece importantes oportunidades de crecimiento para todos. Refuerza la estrategia de HARMAN de aprovechar su incomparable trayectoria de éxito y alcanzar resultados inéditos como líder en el sector del audio”.

Sound United operará como una unidad de negocio estratégica (SBU) independiente dentro de la División Estilo de vida de HARMAN. Esta estructura garantiza que el legado, la experiencia y la base de clientes fieles de cada marca sigan siendo esenciales para su identidad. Con el respaldo de los recursos y la escala global de HARMAN, las marcas de Sound United ganarán mayor alcance con capacidades mejoradas, mientras seguirán alcanzando sus objetivos específicos y teniendo más éxito en el mercado.

Las nuevas marcas, la experiencia y el talento que brinda Sound United acelerarán los avances de HARMAN en tecnología de audio, ampliarán su presencia en el mercado y fortalecerán su posición como líder mundial de confianza en la intersección entre el sonido, la cultura y la tecnología.

Vea el video de la entrevista a Dave Rogers aquí: https://youtu.be/2UDhf-9qYSI

Se puede acceder al material adicional aquí: https://youtu.be/2UuKM0Nrjtk

HARMAN (harman.com) diseña y desarrolla productos y soluciones conectados para fabricantes de automóviles, consumidores y empresas de todo el mundo, incluyendo sistemas para automóviles conectados, productos audiovisuales, soluciones de automatización empresarial y servicios que respaldan el Internet de las Cosas. Con marcas líderes como AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® y Revel®, HARMAN es admirada por audiófilos, músicos y los espacios de entretenimiento donde actúan en todo el mundo. Más de 50 millones de automóviles en circulación hoy en día están equipados con sistemas de audio y para automóviles conectados de HARMAN. Nuestros servicios de software impulsan miles de millones de dispositivos y sistemas móviles conectados, integrados y seguros en todas las plataformas, desde el trabajo y el hogar hasta el automóvil y el móvil. HARMAN cuenta con una plantilla de aproximadamente 30.000 personas en América, Europa y Asia. En marzo de 2017, HARMAN se convirtió en una filial de propiedad absoluta de Samsung Electronics Co., Ltd.

