Hansi Flick, es el sustituto de Xavi como entrenador del FC Barcelona

El FC Barcelona confirmó este miércoles a su nuevo entrenador, recayendo la responsabilidad de mejorar el club en Hansi Flick.

El alemán sustituirá a Xavi Hernández, quien dejó el equipo el pasado sábado tras confirmarse su salida por medio de un comunicado de prensa.

Hansi Flick es entregó al Bayer Múnich, con quien ganó el sextete. Además, entrenó a la selección alemana, con la que fracasó en el mundial pasado.

El anuncio para confirmar al alemán en sustitución de Xavi se hizo por medio de un video, en el cual Flick saluda en catalán.

“Este es nuestro momento. Fuerza Barca”, dijo Hansi Flick en el clip de segundos con el cual confirmó que llevará las riendas del equipo.

FC Barcelona confirmó en un comunicado que había llegado a un acuerdo económico con el entrenador alemán. “Han llegado a un acuerdo para que el alemán sea el técnico del primer equipo de fútbol masculino hasta el 30 de junio de 2026”.

Hansi Flick tiene el reto de demostrarse así mismo que puede superar su mala raya de 2023 cuando la selección alemana perdió ante Japón 4 -1 tras dos derrotas consecutivas.

La contratación del autor del histórico sextete en el 2020 con el Bayern Múnich se da luego de meses de rumores de la salida de Xavi.

La prensa deportiva española asegura que Hansi Flick tuvo que elegir entre entrenar al Chelsea o FC Barcelona.

It’s our moment.

Flick is here. pic.twitter.com/ysb35a6l35

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2024