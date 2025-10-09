Hamas confirma un alto al fuego permanente en Gaza

En medio de una de las crisis humanitarias más graves de los últimos años, Hamás inicia alto el fuego permanente tras semanas de intensos combates con el ejército israelí en la Franja de Gaza.

Las negociaciones contemplan un cese sostenido de las hostilidades, con la mediación de países de la región y el apoyo de organizaciones internacionales.

La noticia, publicada por diversos medios internacionales, marca un posible punto de inflexión en el conflicto.

El liderazgo de Hamás ha declarado estar dispuesto a dejar las armas "de manera indefinida" si Israel acepta condiciones concretas, como el levantamiento del bloqueo y la entrada de ayuda humanitaria sin restricciones.

Mientras tanto, Israel ha mantenido su postura de exigir la liberación de rehenes y garantías de seguridad, aunque también ha mostrado disposición a dialogar.



Contexto del conflicto y posibles escenarios para la tregua

El anuncio de Hamás se produce tras meses de ataques aéreos y terrestres que han provocado miles de víctimas civiles y desplazamientos masivos en Gaza.

Organizaciones como la ONU han advertido sobre el colapso de los servicios básicos y la urgencia de un acuerdo, según informes de la ONU.

Si las negociaciones prosperan, el alto el fuego tendría un impacto inmediato en la población.

Sin embargo, analistas advierten que los desafíos persisten: la reconstrucción del territorio y la confianza entre las partes serán fundamentales para una paz duradera.