Hamas advierte a Israel: expandir ofensiva pondría en riesgo rehenes

La advertencia de Hamas a Israel sobre los rehenes ha generado preocupación mundial. Según declaraciones recientes de la organización palestina, una expansión de la ofensiva militar israelí sería interpretada como un "sacrificio" de los cautivos y constituiría un nuevo crimen de guerra.

Estas declaraciones se producen en medio de la escalada del conflicto Israel-Palestina, donde la vida de decenas de rehenes sigue estando en juego.

Hamas hizo públicas estas advertencias a través de un comunicado difundido por sus canales oficiales, enfatizando que la comunidad internacional debe considerar las consecuencias de una mayor intervención militar israelí en la región.

Preocupación internacional ante el destino de los rehenes

Organizaciones humanitarias y varios gobiernos han pedido a ambas partes priorizar la vida y la integridad de los rehenes.

De acuerdo con expertos en derecho internacional, atacar zonas donde se mantienen cautivos podría ser tipificado como crimen de guerra, una preocupación que extiende la tensión diplomática y humanitaria en la zona.

En antecedentes recientes, los esfuerzos por liberar rehenes han sido muy complejos y peligrosos, aumentando el temor de que una escalada provoque consecuencias irreparables.

El conflicto Israel-Palestina ha registrado episodios de alta violencia en los últimos meses, y la situación actual pone de manifiesto la fragilidad de los acuerdos humanitarios.

Según se informó, Hamas concluyó su mensaje responsabilizando directamente a Israel por la seguridad de los rehenes si su ofensiva continúa expandiéndose.