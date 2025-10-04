Hamas acepta liberar rehenes y Trump pide alto al fuego en Gaza

En medio de la grave crisis en Oriente Medio, la noticia de que Hamas accedió a liberar a varios rehenes renueva las esperanzas de una posible tregua, mientras que Donald Trump sorprendió al solicitar a Israel que detenga inmediatamente sus bombardeos sobre Gaza.

Estos acontecimientos reavivan el debate global sobre el rumbo del conflicto israelí-palestino y la urgencia de soluciones humanitarias.

Según agencias internacionales, el grupo Hamás, que controla parte de la Franja de Gaza, confirmó su disposición a liberar rehenes en medio de las gestiones de mediadores internacionales.

Esta medida sería vista como un avance significativo para destrabar el diálogo y permitir corredores humanitarios en una zona afectada por constantes bombardeos y carencia de servicios básicos.



El papel internacional en la crisis de Gaza

La presión diplomática sobre Israel crece después de que el expresidente estadounidense Donald Trump reclamó públicamente el cese inmediato de los ataques aéreos en Gaza.

Aunque el actual gobierno de EEUU mantiene su apoyo a Israel, estas declaraciones de Trump alimentan el debate sobre la postura de Washington y suman voces a la comunidad internacional, que exige proteger a los civiles palestinos y buscar una solución negociada.

La situación sigue generando reacciones de organismos como las Naciones Unidas y la Unión Europea, mientras que aliados regionales de ambas partes procuran destrabar negociaciones estancadas.

Los recientes movimientos en el conflicto israelí-palestino muestran que la presión internacional y los gestos humanitarios pueden ser claves para reducir la violencia.