Un descubrimiento realizado en Brasil ha aportado nuevas evidencias sobre la posible conexión terrestre entre Sudamérica, África y Europa hace millones de años. Científicos identificaron los restos de un dinosaurio gigante que presenta similitudes con una especie hallada en territorio europeo.

El fósil corresponde al Dasosaurus tocantinensis, un dinosaurio de cuello largo que habría alcanzado unos 20 metros de longitud, convirtiéndose en uno de los ejemplares más grandes encontrados en el país. Los restos fueron descubiertos en 2021 durante trabajos de construcción en el estado de Maranhão.

Tras el hallazgo, las obras se detuvieron para permitir la investigación científica, como lo establece la normativa local.

El análisis reveló que esta especie guarda una estrecha relación con el Garumbatitan morellensis, descubierto en España. Este vínculo respalda teorías sobre la existencia de conexiones geográficas entre continentes en épocas remotas.

Los investigadores consideran que el sitio podría contener más fósiles aún no descubiertos, lo que abre nuevas posibilidades para entender la evolución y distribución de los dinosaurios en el planeta.

Descubren fósil de 520 millones de años con cerebro y órganos internos conservados