Hallan una mosca intacta en el colon de un hombre, investigan el enigma

El descubrimiento de una mosca intacta en el colon de un hombre está siendo investigado por expertos para determinar cómo llegó al interior del cuerpo humano.

Los médicos encontraron el insecto en un paciente de 63 años durante una colonoscopia rutinaria y que cada año se realiza el ciudadano.

El hallazgo ha desconcertado tanto al equipo médico como al hombre de origen estadounidense, porque no se explican cómo llegó la mosca al colon.

Fueron galenos de Missouri, Estados Unidos (EEUU), que hicieron el enigmático descubrimiento de la mosca intacta en el cuerpo humano.

The Independent destacó que la mosca estaba muerta después de haber sido examinada. El paciente que se realizó la colonoscopia tenía un historial médico relativamente normal, lo que ha vuelto un enigma cómo llegó la mosca al colon.

“Dos días antes del hallazgo, el paciente asegura que comió pizza y lechuga”, se detalló sobre lo que ingirió y que estaría relacionado con la mosca intacta en el cuerpo.

Agregó que no recuerda haber ingerido una mosca, lo que parece un misterio cómo llegó intacta.

Existen dos teorías sobre el descubrimiento, una que se ingirió por la boca; pero es difícil que lograra sobrevivir al proceso digestivo y la otra es que ingresó por el recto, pero el conducto es demasiado pequeño.

Fly discovered in man’s colon shocks doctors: ‘This is just unheard of’ https://t.co/3VbF9blAGL pic.twitter.com/2DilYDU0a7

— New York Post (@nypost) November 29, 2023