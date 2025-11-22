Hallan un “Superman #1” en un ático y se convierte en el cómic más caro de la historia

Un ejemplar del primer número de Superman hizo historia al convertirse en el cómic más caro jamás subastado, tras alcanzar la cifra récord de **9,12 millones de dólares**. La pieza, publicada originalmente en 1939 con un precio de solo 10 centavos, fue descubierta de manera inesperada en el ático de una vivienda en California.

El hallazgo estuvo a cargo de tres hermanos del norte del estado, quienes limpiaban la casa de su madre tras su fallecimiento. Durante la tarea, encontraron una caja de cartón protegida por viejos periódicos, dentro de la cual se escondía esta auténtica joya del cómic. A pesar de las condiciones simples de almacenamiento, la historieta se mantuvo en un estado sorprendentemente bien conservado.

La casa de subastas Heritage Auctions, con sede en Dallas, evaluó el ejemplar y lo catalogó como la copia mejor preservada conocida hasta la fecha. Este nivel de conservación fue determinante para atraer la atención de coleccionistas y elevar el precio final a un monto sin precedentes.

Superman #1 es un número emblemático en la historia de los cómics, ya que marcó el inicio del primer título independiente del superhéroe, consolidando su impacto en la cultura popular. El récord alcanzado refuerza el estatus icónico del personaje y evidencia el creciente valor del coleccionismo de historietas clásicas.