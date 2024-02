Hallan un misil de grado militar en el garaje de una casa

La policía de Bellevue reveló el hallazgo de un antiguo misil inerte de grado militar en el garaje de una casa en el estado de Washington, perteneciente a un residente ya fallecido. Este misil, del tipo utilizado para portar ojivas nucleares, desató un despliegue de autoridades y especialistas en explosivos.

La alerta se originó cuando un museo de la Fuerza Aérea en Dayton, Ohio, contactó a la policía para informar sobre una oferta de donación de un objeto peculiar. Según un vecino, este misil había sido adquirido en una venta de propiedades y posteriormente almacenado en el garaje de la vivienda.

El objeto resultó ser un Douglas AIR-2 Genie (anteriormente designado MB-1), un misil aire-aire no guiado diseñado para transportar una ojiva nuclear W25 de 1,5 kt. Los expertos en bombas inspeccionaron el misil y confirmaron que no contenía ninguna ojiva ni combustible, lo que indicaba que no representaba peligro de explosión.

La policía, al no recibir ninguna solicitud de devolución por parte de las autoridades militares, tomó la decisión de dejar el misil en manos del vecino. Se le permitirá restaurar el artefacto y exhibirlo en un museo, marcando así el peculiar destino de este objeto histórico.

La Fundación del Museo de Armamento de la Fuerza Aérea informa que el Genie fue utilizado por Estados Unidos y Canadá durante la Guerra Fría, siendo una herramienta crucial en la interceptación de bombarderos estratégicos soviéticos. El misil, lanzado en julio de 1957 desde un interceptor F89J, detonó sobre Yucca Flats, Nevada, marcando la única detonación de prueba de un misil aire-aire estadounidense con una ojiva nuclear.

La policía de Bellevue destacó la singularidad del incidente, expresando que es poco probable recibir una llamada similar en el futuro. El cohete Genie, según informa el Seattle Times, fue utilizado durante la Guerra Fría, con su único disparo real registrado en 1957 y la conclusión de su producción en 1962.