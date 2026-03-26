Un hallazgo arqueológico en Maastricht podría arrojar luz sobre el paradero final de uno de los personajes más emblemáticos de la historia francesa. Un esqueleto encontrado en una iglesia local ha sido vinculado por investigadores con Charles de Batz de Castelmore, conocido popularmente como D’Artagnan.

Él explicó que los restos estaban enterrados frente al altar, un lugar reservado históricamente para figuras de alto rango. Junto al esqueleto se hallaron una bala de mosquete y una moneda de bronce acuñada en 1660.

Estos elementos coinciden con los registros históricos que indican que D’Artagnan murió en 1673 durante el asedio francés a Maastricht. El hecho ocurrió tras recibir un disparo en la garganta. Además, la presencia de la bala y la ubicación de la tumba refuerzan la hipótesis de que los restos podrían pertenecer al célebre mosquetero.

Aunque aún se requieren análisis adicionales para confirmar la identidad, el hallazgo podría resolver un misterio histórico de más de tres siglos. Se trata del lugar de descanso final de esta figura, inmortalizada en la literatura y la historia militar de Francia.

Descubren en Bosnia el mayor reservorio de lingotes antiguos en un río