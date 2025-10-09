Haleon elige Salesforce Agentforce Life Sciences Cloud for Customer Engagement a fin de mejorar la interacción con farmacias y profesionales de la salud por medio de IA

LONDRES Y SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Haleon plc (LSE/NYSE:HLN), una empresa líder mundial de productos de consumo que se especializa en la salud diaria, y Salesforce (NYSE:CRM), la compañía de gestión de relaciones con el cliente (CRM) con IA n.° 1 del mundo, anunciaron hoy que Haleon usará Salesforce para impulsar una interacción más efectiva con farmacias y profesionales de la salud en todo el mundo.









Haleon eligió Salesforce Life Sciences Cloud for Customer Engagement, Data Cloud y Agentforce para apoyar a su equipo de ventas global de 4500 personas. La solución basada en IA permitirá a Haleon tener interacciones más productivas con los clientes, fortaleciendo sus relaciones con farmacéuticos y profesionales de la salud de todo el mundo. Esto debería beneficiar a millones de consumidores en todo el planeta brindando a más personas un mejor acceso a productos de salud de uso diario.

Con Salesforce, los representantes de ventas de Haleon dedicarán menos tiempo a tareas administrativas y tendrán acceso a información basada en datos sobre la demografía de los consumidores, las tendencias de compra y el marketing en puntos de venta. Esto les permitirá centrar sus esfuerzos en actividades de valor agregado, como planes de activación personalizados para sus clientes.

Además, Haleon, fabricante de marcas líderes en su categoría como Sensodyne, Voltaren y Centrum, actuará como socio de diseño para Salesforce Life Sciences Cloud for Customer Engagement. En este rol, Haleon influirá en el desarrollo de las soluciones de Salesforce para ciencias de la vida a fin de abordar las necesidades específicas del sector de la salud para consumidores, incluyendo apoyo en la disponibilidad de productos, gestión de la vida útil, promociones y gestión de inventario en los canales minoristas y en línea globales.

“Nos entusiasma asociarnos con Salesforce para ofrecer a nuestros clientes información más eficaz y basada en datos. Esta combinación de Life Sciences Cloud y Agentforce permitirá a los farmacéuticos y profesionales sanitarios ofrecer una mejor salud diaria a millones de personas en todo el mundo”, comentó Claire Dickson, director de digitalización y tecnología de Haleon.

Dickson continuó: “También nos complace asesorar a Salesforce en el desarrollo de las capacidades de salud del consumidor de la plataforma. Nos comprometemos a forjar el futuro de nuestra industria y esperamos contribuir a crear herramientas que impulsen el crecimiento de todas nuestras categorías“.

“La adopción por parte de Haleon de Life Sciences Cloud for Customer Engagement y Agentforce permitirá cambiar la forma en que la industria de la salud del consumidor interactúa con farmacias y profesionales sanitarios a través de información en tiempo real e IA confiable”, comentó Frank Defesche, director general de Ciencias de la Vida de Salesforce.”Su información nos permite satisfacer las necesidades complejas y específicas del sector de la salud sin tener que personalizar las soluciones, a la vez que promovemos una mayor productividad, innovación y bienestar”.

Acerca de Haleon

Haleon (LSE/NYSE: HLN) es líder mundial en salud del consumidor y tiene por objetivo brindar una mejor salud diaria con humanidad. Su portafolio de productos abarca seis categorías principales: Salud Bucal, Vitaminas, Minerales y Suplementos (VMS), Alivio del Dolor, Salud Respiratoria, Salud Digestiva, Salud Terapéutica de la Piel y Otros. Sus marcas de larga trayectoria, como Advil, Centrum, Otrivin, Panadol, parodontax, Polident, Sensodyne, Theraflu y Voltaren, se basan en ciencia confiable, innovación y un profundo conocimiento de las personas.

Para ver más información, visite www.haleon.com

Acerca de Salesforce

Salesforce ayuda a organizaciones de cualquier tamaño a rediseñar su negocio para el mundo de la IA. Con la plataforma de confianza de Salesforce y Agentforce, las organizaciones pueden conectar a profesionales con agentes para impulsar el éxito del cliente, impulsado por IA, datos y acción. Con su larga trayectoria de optimizar la industria de la salud, Salesforce sigue invirtiendo en lograr resultados más saludables para las organizaciones farmacéuticas y de tecnología médica. Visite www.salesforce.com para conocer más.

