Haití: 15 niños muertos al incendiarse un orfanato

Puerto Príncipe, AP.- Un incendio arrasó un orfanato dirigido por un grupo sin fines de lucro con sede en Pensilvania en Haití, matando a 13 niños, incluidos bebés, dijeron el viernes trabajadores de salud.

Rose-Marie Louis dijo a The Associated Press que vio 13 cuerpos de niños siendo llevados fuera del orfanato de la Iglesia de la Biblia en el área de Kenscoff, a las afueras de Puerto Príncipe, la capital haitiana.

Marie-Sonia Chery, una enfermera del cercano Hospital Baptist Mission, confirmó que 13 niños y niñas habían muerto.

Louis dijo que el incendio comenzó alrededor de las 9 p.m. El jueves y los bomberos tardaron aproximadamente 1,5 horas en llegar. Aproximadamente siete eran bebés o niños pequeños y aproximadamente seis tenían aproximadamente 10 u 11 años, dijo.

Ella dijo que el orfanato había estado usando velas para la luz debido a problemas con su generador e inversor. Los bomberos y los oficiales de policía no pudieron ser contactados inmediatamente para hacer comentarios.

Associated Press ha informado sobre una serie de problemas de larga data en dos orfanatos administrados por la Iglesia del Entendimiento Bíblico.

La Iglesia del Entendimiento Bíblico perdió la acreditación para su orfanato después de una serie de inspecciones que comenzaron en noviembre de 2012. Los inspectores haitianos criticaron al grupo por hacinamiento, condiciones insalubres y por no tener suficiente personal adecuadamente capacitado.

Los miembros del grupo religioso vendían antigüedades caras en tiendas de alta gama en Nueva York y Los Ángeles y usaban una parte de las ganancias para financiar el orfanato.

The Associated Press realizó una visita no anunciada a las dos casas del orfanato, con un total de 120 niños, en 2013 y encontró literas con colchones desgastados y desgastados en habitaciones sucias. El aire agrio flotaba a través de los baños y las escaleras. Las habitaciones eran oscuras y espartanas, carecían de comodidades o decoración.

La Iglesia de la Comprensión de la Biblia, con sede en Scranton, Pensilvania, opera dos hogares para casi 200 niños en Haití como parte de un “programa de capacitación cristiana”, según la presentación más reciente de una organización sin fines de lucro.

Ha operado en el país desde 1977. Identifica los hogares como orfanatos, pero es común en Haití que los padres empobrecidos coloquen a los niños en centros de atención residencial, donde reciben alojamiento y educación muy variada durante varios años, pero técnicamente no son huérfanos.

“Aceptamos niños que se encuentran en situaciones desesperadas”, dice la organización en su declaración de impuestos para 2017, el año más reciente disponible. “Muchos de ellos estaban muy cerca de la muerte cuando los recibimos”. La organización sin fines de lucro reportó ingresos de $ 6.6 millones y gastos de $ 2.2 millones para el año.

Un miembro de la organización que se identificó solo como “Jim” en una llamada telefónica remitió las preguntas sobre el incendio a su abogado en Haití, a quien no identificó.