Hackeo masivo en cuentas de Twitter de varias personalidades

Las cuentas de Twitter de figuras prominentes del mundo de la tecnología y el dinero, celebridades, un candidato presidencial y un ex presidente fueron hackeadas el miércoles.

En las cuentas de Twitter aparecieron mensajes falsos solicitando bitcoins para el CEO de Tesla, Elon Musk, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, el CEO y fundador de Amazon, Jeff Bezos, el CEO y presidente de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, el ex presidente Obama, el supuesto candidato demócrata Joe Biden, el ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y las cuentas corporativas de Apple y Uber.

Las celebridades también fueron blanco de la estafa de bitcoin, incluido el rapero Kanye West y su esposa Kim Kardashian y el rapero Wiz Khalifa.

Los tweets prometieron una “recompensa” para los usuarios si enviaban Bitcoin a una dirección específica de criptomonedas, una estafa que se encuentra comúnmente en línea, pero rara vez tiene éxito en penetrar cuentas significativas. Esta vez, sin embargo, el plan aseguró más de $ 100,000 en menos de una hora.

“Me siento generoso por Covid-19”, decía el falso tweet en la cuenta de Musk. “Duplicaré cualquier pago BTC enviado a mi dirección BTC durante la próxima hora. ¡Buena suerte y manténgase a salvo allí afuera!”

TWITTER

Por su parte, Twitter reaccionó ante el ataque cibernético a las personalidades, por medio de un posteo.

“Somos conscientes de un incidente de seguridad que afecta cuentas en Twitter. Estamos investigando y tomando medidas para solucionarlo. Ofreceremos actualizaciones a todos en breve”, cita la publicación en la cuenta oficial de ayuda de Twitter.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020