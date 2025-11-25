Hace erupción el volcán Hayli Gubbi después de 10,000 años 

La noticia de que un volcán etíope Hayli Gubbi entra en erupción por primera vez en casi 10.000 años ha captado la atención mundial.

Según informes recientes, el Hayli Gubbi despertó con una inesperada explosión de lava y cenizas que ha obligado a las autoridades locales a reaccionar de inmediato para proteger a las comunidades cercanas.

Este evento representa uno de los episodios geológicos más importantes registrados en la región en tiempos modernos, y amenaza con modificar el paisaje y alterar el ecosistema del área.

"El volcán, que culmina a unos 500 metros de altitud, entró en erupción el domingo, expulsando densas columnas de humo que alcanzaron los 14 kilómetros de altitud", se indicó.

Impacto ambiental y reacción internacional ante la erupción

La erupción del volcán Hayli Gubbi ha generado preocupación entre científicos y organismos internacionales por sus posibles repercusiones ambientales, incluyendo emisión de gases y afectación de la biodiversidad local.

Expertos en vulcanología advierten que podrían presentarse nuevas actividades sísmicas o erupciones secundarias en la llamada "Rift Valley" de Etiopía, zona donde convergen importantes placas tectónicas.

La comunidad internacional ya ha ofrecido apoyo a Etiopía, tanto para el monitoreo del volcán como para mitigar los impactos humanitarios.