Gustavo Petro: "No hay evidencia alguna de que exista el Cartel de los Soles"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha generado controversia al afirmar públicamente que el conocido Cartel de los Soles en Venezuela no existe.

En las últimas horas, Petro ha desafiado la postura sostenida por varios sectores internacionales, poniendo en duda la veracidad de las acusaciones de narcotráfico que, por años, han implicado a altos funcionarios venezolanos.

Según Petro, no hay pruebas contundentes que respalden la existencia real del denominado Cartel de los Soles. El presidente criticó cómo ciertos organismos y medios han empleado esta narrativa para justificar posiciones políticas o injerencias externas en la región.

"Yo esto lo dije: no hay evidencia alguna que exista en el narcotráfico un 'Cártel de los Soles', lo que indica que secuestraron al presidente Nicolás Maduro,

¿Existe realmente el Cartel de los Soles?

El Cartel de los Soles es citado frecuentemente por autoridades internacionales al referirse a redes de narcotráfico vinculadas a funcionarios venezolanos.

Sin embargo, la declaración de Petro abre el debate sobre la posible utilización de este concepto como herramienta política más que como realidad comprobada.

Expertos en seguridad coinciden en que, si bien ha habido detenciones y acusaciones, nunca se ha presentado evidencia concluyente de una estructura criminal centralizada bajo ese nombre.

Petro se suma así a quienes destacan la necesidad de pruebas claras para sostener tales acusaciones.

Este intercambio de declaraciones ocurre en un momento en que la cooperación entre Colombia y Venezuela es clave en la lucha regional contra el narcotráfico.

El debate sobre la existencia del Cartel de los Soles se inserta en una discusión mayor sobre el tráfico de drogas y su impacto en la política latinoamericana.