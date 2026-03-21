Gustavo Petro, el presidente de Colombia, investigado por narcotráfico en Estados Unidos (EEUU) es la noticia que ha sacudido a Latinoamérica esta semana.

El presidente colombiano enfrenta una pesquisa en Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico, según informes dados a conocer por medios internacionales como la BBC.

La información detallada señala que agencias estadounidenses analizan evidencias sobre posibles conexiones entre el entorno de Petro y organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas.

¿En qué consiste la investigación?

De acuerdo con las publicaciones, la investigación se desarrolla bajo estricta confidencialidad y todavía no implica cargos formales.

Se sabe que Estados Unidos ha solicitado cooperación a Colombia para obtener información sobre los allegados al mandatario y sus presuntas relaciones con redes de narcotráfico.

Esta situación podría afectar tanto la imagen pública de Petro como la relación bilateral entre ambos países.

El gobierno colombiano ha respondido con contundencia ante los señalamientos, asegurando que no existen pruebas concretas que incriminen a Gustavo Petro.

Sin embargo, la oposición política y sectores sociales exigen transparencia, reclamando que se esclarezca el alcance de esta investigación internacional.