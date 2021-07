Gupshup recauda 240 millones de dólares adicionales para impulsar su visión global de la mensajería conversacional

La inversión consolida a Gupshup como líder en mensajería conversacional y acelera la innovación de productos destinados a facilitar el comercio digital, las actividades de fusiones y adquisiciones y la expansión global de los modelos de penetración de mercados.

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Gupshup, líder en mensajería conversacional, anuncia que ha recaudado 240 millones de dólares adicionales de un grupo de inversores de primera línea, entre los que se encuentran Fidelity Management and Research Company LLC, Tiger Global, Think Investments, Malabar Investments, Harbor Spring Capital, algunas cuentas gestionadas por Neuberger Berman Investment Advisers LLC, White Oak, Neeraj Arora, etc. Esta ronda de financiación se suma a la recaudación de 100 millones de dólares de Tiger Global en abril, con una valuación de 1400 millones de dólares.

Con esta inversión, Gupshup continuará ejecutando su visión y realizará una compra secundaria de acciones a sus actuales y antiguos empleados, así como a inversores anteriores. Gupshup sigue invirtiendo en la innovación de productos para facilitar el comercio digital, así como en la expansión de las iniciativas de salida al mercado en las economías que dan prioridad a la tecnología móvil en todo el mundo. Gupshup también estudia oportunidades de fusiones y adquisiciones para ampliar sus oportunidades de negocio. La empresa ha anunciado anteriormente la ampliación de su equipo ejecutivo con la contratación de personal directivo en las áreas de Desarrollo Corporativo, Desarrollo Comercial Internacional, Ventas, Éxito del Cliente, Marketing y TI.

«Vemos un importante crecimiento en la economía digital de la India», declaró Shashin Shah, director general de Think Investments. «La plataforma de Gupshup es una herramienta imprescindible para las empresas que construyen una huella digital. Estamos encantados de asociarnos con Gupshup, dada su posición de liderazgo en el mercado, su crecimiento impulsado por la innovación y su atractivo perfil financiero».

«Llevamos mucho tiempo siguiendo los progresos de Gupshup y creemos que representan la plataforma de comunicación con el cliente más evolucionada de la India y, cada vez más, de otros mercados emergentes, con una posición de liderazgo en los subsegmentos más atractivos y de más rápido crecimiento del mercado», señaló Sumeet Nagar, director general de Malabar Investments. «Creemos que Beerud y su equipo tienen en sus manos la oportunidad excepcional de ampliar el mercado al que pueden dirigirse gracias a sus nuevas ofertas y de aumentar la escala del negocio de forma significativa, lo que constituye la fórmula perfecta para la creación masiva de valor. Conozco a Beerud desde hace más de tres décadas, y todos los que formamos parte de Malabar estamos encantados de asociarnos con Gupshup en la siguiente fase de su trayectoria».

«Estamos convencidos de que la digitalización de la India se encuentra en las primeras etapas de crecimiento transformacional, impulsado por una infraestructura de comunicaciones crítica», comentó Subir Jajoo, socio de Harbor Spring Capital. «Gupshup ha desarrollado una plataforma líder para mejorar la participación entre las empresas y los consumidores. Nos complace poder asociarnos con ellos mientras siguen mejorando la experiencia digital a través de la innovación, la confiabilidad y el servicio al cliente».

«Las conversaciones representan la nueva vitrina digital para las empresas: prácticamente todas las empresas tendrán que construirlas», explicó Beerud Sheth, cofundador y director ejecutivo de Gupshup. «Estamos transformando el comercio digital en todo el mundo con la mensajería conversacional. Queremos asociarnos con nuestros nuevos inversores, dado su increíble trayectoria de respaldo a empresas creadoras de categorías. También estamos satisfechos por la oportunidad de proporcionar liquidez parcial y grandes rendimientos a los primeros inversores y empleados que depositaron su fe en Gupshup».

Facilitar el comercio digital mediante la mensajería conversacional ayuda a las empresas de todos los sectores a que sus clientes tengan experiencias conversacionales impulsadas por la IA en las aplicaciones de mensajería, a través de los flujos de trabajo de marketing, comercio y asistencia. Los clientes pueden descubrir productos, pagarlos, hacer un seguimiento de la entrega, aportar comentarios y obtener asistencia, mientras conversan con sus marcas favoritas como lo harían con sus amigos y familiares.

La última ronda de financiación de Gupshup fue en abril de 2021. La empresa recaudó 340 millones de dólares en 2021. Gupshup creció rápidamente en los últimos años, cerrando el año 2020 con una tasa de ingresos anuales de aproximadamente 150 millones de dólares.

Gupshup permite mejorar la interacción con el cliente a través de la mensajería conversacional. Gupshup es la plataforma líder en mensajería conversacional, con más de 6 mil millones de mensajes mensuales. A lo largo de varios sectores verticales, miles de negocios grandes y pequeños en mercados emergentes utilizan Gupshup para construir experiencias conversacionales en los procesos de marketing, ventas y soporte. La plataforma de nivel operador provee una sola API de mensajería para más de 30 canales, un conjunto de herramientas para construir una experiencia conversacional enriquecida para cualquier caso de uso y una red de socios en mercados emergentes a lo largo de canales de mensajería, fabricantes de dispositivos, proveedores independientes de software y operadores. Con Gupshup, las empresas han convertido las conversaciones en un elemento clave para el éxito de su relación con los clientes. Gupshup opera en India, LATAM, el Sudeste Asiático, Oriente Medio, Europa del Este, África y Estados Unidos. Visite www.gupshup.io. Converse con el bot de Gupshup.

