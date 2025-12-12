Guinea inaugura el megaproyecto de mineral de hierro Simandou

Guinea dio un paso histórico al inaugurar oficialmente el megaproyecto de mineral de hierro Simandou, considerado por las autoridades como un hito clave para cumplir un sueño nacional de larga data.

La ceremonia de lanzamiento tuvo lugar en el Puerto de Morébaya y contó con la presencia del presidente guineano Mamadi Doumbouya, acompañado por sus homólogos de Gabón y Ruanda, Brice Oligui Nguema y Paul Kagame. Durante el evento se anunciaron las primeras exportaciones de mineral de hierro hacia mercados internacionales.

El presidente Doumbouya declaró el día como feriado nacional, mientras que el ministro de Transporte, Ousmane Gaoul Diallo, destacó que el proyecto contempla la construcción de infraestructura clave, incluyendo un ferrocarril de 650 kilómetros y un nuevo puerto de aguas profundas.

El yacimiento de Simandou, descubierto hace décadas y reconocido por su mineral de hierro de alta pureza, había enfrentado retrasos debido a disputas sobre derechos mineros y los elevados costos de inversión requeridos. Su puesta en marcha marca un avance significativo para la economía guineana y el sector minero de la región.