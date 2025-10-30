Guidewire presenta PricingCenter, una aplicación unificada de fijación de precios y tarifas que acelera la innovación de productos para las aseguradoras de P&C

PricingCenter revoluciona la fijación de precios y la calificación de seguros al aumentar la eficiencia, mejorar la precisión y acelerar el tiempo de comercialización

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--CONFERENCIA DE CONNECTIONS -- Guidewire (NYSE: GWRE) presentó el día de hoy PricingCenter, una herramienta que permite a las aseguradoras de propiedad y accidentes (P&C) aplicar cambios en las tarifas con mayor rapidez y precisión, al ajustar las tarifas en tiempo real, analizar el impacto antes de su publicación y al responder rápidamente a los cambios del mercado.





Diseñado específicamente para actuarios, equipos de fijación de precios y desarrolladores de TI, PricingCenter unifica y moderniza el ciclo de vida de la fijación de precios y la calificación, desde el diseño del modelo hasta su implementación dentro del mercado. Al conectar la estrategia de fijación de precios con la ejecución, ayuda a las aseguradoras a mantener su agilidad, mejorar la precisión y acelerar el lanzamiento de nuevos productos.

"Con PricingCenter, las perturbaciones del mercado se convierten en oportunidades para poder innovar", afirmó Mike Rosenbaum, director ejecutivo de Guidewire. "Al unificar la fijación de precios y la calificación, las aseguradoras de P&C pueden modelar, probar e implementar actualizaciones con mayor rapidez, lo que les permite acelerar la innovación de productos e impulsar con confianza un crecimiento rentable".

PricingCenter acelera el tiempo de comercialización de los precios, lo que permite un crecimiento rentable del negocio al:

Unificar los precios y las calificaciones en una única aplicación que elimina los silos entre los equipos actuariales, de precios y de TI.

Proporcionar una gestión integral del ciclo de vida, desde el diseño y las pruebas de modelos hasta una implementación rápida y controlada.

Permitir a los actuarios y a los equipos de precios crear, probar e implementar rápidamente modelos de precios avanzados utilizando una interfaz sin código con información asistida por IA y herramientas analíticas flexibles.

Admitir capacidades de modelización sofisticadas, incluidas búsquedas, tablas de calificación, fórmulas, modelos lineales generalizados/modelos aditivos generalizados (GLM/GAM), aprendizaje automático moderno (ML) y algoritmos patentados de optimización de precios.

Ofrecer una conectividad perfecta con Guidewire PolicyCenter, Advanced Product Designer, Data Studio y HazardHub.

"Las aseguradoras de todo el mundo buscan soluciones de fijación de precios que sean más ágiles, que se basen en datos y que sean escalables", afirma Dawid Kopczyk, director sénior de Fijación de precios y Calificación de Guidewire. "Con PricingCenter, creamos una aplicación unificada que permite a los usuarios empresariales implementar cambios en los precios con precisión y rapidez, todo ello desde una interfaz intuitiva".

"Hoy, con PricingCenter, puedo afirmar con seguridad que somos más ágiles y estamos mejor posicionados para el futuro", afirma Waseem Vally, director de Tecnología e Información de Bryte Insurance Company LTD. "Lo que antes nos llevaba meses, ahora lo conseguimos en tan solo semanas. Nuestros equipos tienen más tiempo para centrarse en el análisis y la estrategia, en lugar de verse atrapados en procesos manuales y actualizaciones de precios".

Para obtener información sobre PricingCenter y cómo acelera el tiempo de comercialización para las aseguradoras de P&C, visite el sitio web de Guidewire.

Las sesiones principales de Connections se transmitirán en vivo y estarán disponibles a pedido. Para ver la transmisión en vivo y obtener más información sobre PricingCenter, visite el sitio web de Connections.

Acerca de Guidewire

Guidewire es la plataforma en la que confían las aseguradoras de P&C para interactuar, innovar y crecer de manera eficiente. Más de 570 aseguradoras en 43 países, desde nuevas empresas hasta las más grandes y complejas del mundo, confían en los productos de Guidewire. Con sistemas centrales que aprovechan los datos y el análisis, la tecnología digital y la inteligencia artificial, Guidewire define la excelencia de las plataformas en la nube para las aseguradoras de P&C.

Estamos orgullosos de nuestro incomparable historial de implementaciones, con más de 1700 proyectos exitosos que están respaldados por el equipo de I+D y el ecosistema de socios de integración de sistemas más grande del sector. Nuestro mercado representa la mayor comunidad de socios en P&C, donde los clientes pueden acceder a cientos de aplicaciones para acelerar la integración, la localización y la innovación.

Para obtener más información, visite www.guidewire.com y síganos en X y LinkedIn.

NOTA: Para obtener información sobre las marcas de Guidewire, visite https://www.guidewire.com/legal-notices.

