Guerra Ucrania Rusia podría escalar: Zelensky recibiría 150 aviones de combate avanzados

En medio del prolongado conflicto Rusia-Ucrania, el gobierno de Suecia estudia la posibilidad de enviar aviones de combate a Ucrania como parte de su apoyo militar, según señalaron autoridades suecas este jueves.

La decisión forma parte de las discusiones que Europa mantiene sobre cómo reforzar la defensa ucraniana y responde a solicitudes del presidente Volodímir Zelenski.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, confirmó que la alternativa de proporcionar aviones de combate Gripen está bajo revisión, aunque advirtió que todavía no existe una decisión final.

Los aviones Gripen, diseñados para operar en situaciones hostiles, podrían mejorar significativamente las capacidades defensivas de Ucrania frente a la superioridad aérea rusa.

“Estamos abriendo un capítulo completamente nuevo y verdaderamente significativo en nuestras relaciones: las relaciones entre Ucrania y Suecia, y más ampliamente, las relaciones de seguridad en Europa”, dijo Zelensky en una publicación en X.

El rol estratégico de los aviones suecos Gripen en el conflicto

El posible envío de aviones de combate por parte de Suecia podría representar un cambio importante en el balance militar del conflicto Rusia-Ucrania.

Los Gripen son conocidos por su maniobrabilidad y capacidad de operar en pistas cortas, lo que los convierte en una herramienta ideal para un contexto de guerra irregular como el que vive Ucrania.

Este apoyo aéreo fortalecería la moral ucraniana y mostraría el compromiso de los países europeos con la integridad territorial de Ucrania.

Mientras tanto, Suecia también evalúa los riesgos de una posible represalia rusa, así como el impacto en su propia seguridad nacional.

Expertos consideran que una decisión de este tipo debe ser coordinada a nivel de la OTAN y la Unión Europea para evitar consecuencias imprevistas.