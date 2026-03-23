Weekly Executive Summary

La escalada militar entre Estados Unidos e Irán está sacudiendo el mercado energético global, mientras Donald Trump intensifica su narrativa de victoria total. En paralelo, tensiones políticas internas en EE.UU., investigaciones internacionales y presión económica sobre la clase media revelan un sistema bajo estrés en múltiples frentes.

Guerra y energía: el conflicto que impacta al mundo

La ofensiva de Estados Unidos contra drones y embarcaciones de Irán en el Estrecho de Ormuz marca un punto crítico en el conflicto. Este corredor es clave para el flujo global de petróleo, y su bloqueo parcial ya está elevando los precios energéticos a nivel mundial.

El Estrecho de Ormuz maneja cerca del 20% del petróleo global.

El conflicto ha disparado los precios del combustible en múltiples regiones.

La narrativa oficial también escala. Donald Trump asegura que EE.UU. “ya ganó la guerra”, descartando un alto al fuego. Este enfoque redefine el conflicto: no como contención, sino como dominación total. Mientras tanto, republicanos en el Congreso han permitido que el presidente actúe con mínima supervisión, debilitando los mecanismos tradicionales de control democrático.

Poder político bajo presión: universidades, justicia y liderazgo global

En EE.UU., la administración de Trump amplía su ofensiva más allá del frente militar. La demanda contra Harvard por supuesta discriminación marca un nuevo capítulo en la relación entre el gobierno y las instituciones académicas.

El gobierno busca retirar millones en fondos federales a Harvard.

Universidades denuncian “extralimitación ilegal” en políticas federales.

A nivel internacional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta investigaciones por posibles vínculos con narcotraficantes. Aunque niega las acusaciones, el caso refleja una creciente vigilancia de líderes latinoamericanos por parte de autoridades estadounidenses.

La economía real: cuando la crisis llega al bolsillo

Mientras los mercados globales reaccionan al conflicto, el impacto más directo se siente en los hogares. En EE.UU., el aumento acelerado de precios está obligando a más personas a recurrir a medidas extremas.

Hasta 215,000 personas al día venden plasma sanguíneo para generar ingresos.

Los pagos pueden alcanzar $70 por sesión, hasta dos veces por semana.

Lo más relevante: esta práctica ya no es exclusiva de sectores vulnerables. Cada vez más personas de clase media están entrando a este sistema, evidenciando una presión económica estructural que va más allá de la inflación puntual.

The Week Ahead

Atención al Estrecho de Ormuz: cualquier escalada adicional podría desencadenar una crisis energética global inmediata con impacto directo en inflación, mercados y estabilidad política.