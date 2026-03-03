Guerra EEUU e Israel contra Irán afecta a Cristiano Ronaldo: huye de Arabia Saudita en su avión privado 

Cristiano Ronaldo, estrella del fútbol mundial, huyó a Madrid tras los ataques iraníes en la ciudad de Riad, Arabia Saudita.

El célebre futbolista portugués, figura del Al Nassr y exestrella del Real Madrid, dejó Arabia Saudita en su avión privado en medio de la convulsión provocada por el reciente ataque iraní en la capital saudita, según informan varios medios internacionales.

La decisión de Ronaldo de abandonar el país se produce en un contexto de alta tensión en el Golfo Pérsico.

Las autoridades sauditas han reforzado la seguridad tras el ataque, que elevó el temor a una posible escalada regional.

Diversos jugadores extranjeros y sus familias, incluyendo a figuras del fútbol internacional, evaluaron su permanencia en el país tras los hechos.

Ronaldo prioriza su seguridad familiar ante la crisis regional

Fuentes cercanas al entorno de Cristiano Ronaldo han señalado que la prioridad del deportista es garantizar la seguridad de su familia.

La rápida salida del futbolista hacia Madrid ocurre mientras varios ciudadanos extranjeros buscan reubicarse temporalmente, a la espera de que la situación se estabilice.

Analistas señalan que este movimiento podría afectar la imagen de Arabia Saudita como destino emergente para jugadores internacionales.

Al Nassr, el club saudita donde milita Ronaldo, no ha emitido comentarios oficiales al respecto hasta el momento.

Mientras tanto, la comunidad deportiva sigue atenta a la evolución de la crisis. Este episodio evidencia los retos que enfrentan los deportistas extranjeros en países marcados por la inestabilidad política o conflictos.