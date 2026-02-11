Guardias penitenciarios habrían simulado el cadáver de Epstein para engañar al mundo 

Guardias simularon cadáver de Jeffrey Epstein revela un informe que confirma que presentaron un cuerpo falso del millonario estadounidense.

Esta nueva revelación añade aún más incertidumbre al escandaloso caso de la muerte de Jeffrey Epstein en una cárcel de Nueva York en 2019.

El informe, recogido por diversos medios internacionales, señala que los funcionarios de la prisión federal donde Epstein se encontraba detenido habrían orquestado una maniobra para simular que el cadáver hallado en la celda pertenecía al conocido empresario.

Estas afirmaciones agravan aún más las sospechas de encubrimiento y manipulación dentro del sistema penitenciario de Estados Unidos.

"Con el fin de burlar a los medios de comunicación" se utilizaron "cajas y sábanas para crear lo que parecía ser un cuerpo humano", que fue colocado en un carro blanco de la Oficina del Médico Forense para que fuera seguido por la prensa.

El informe indica que el verdadero cadáver del magnate fue sacado en el auto negro, que salió de la cárcel "sin ser detectado".

Inconsistencias y sospechas en la muerte de Epstein

Según lo revelado, las circunstancias en las que se encontró el cuerpo de Epstein presentan varias inconsistencias, como irregularidades en las cámaras de seguridad y contradicciones en los informes forenses.

Este nuevo elemento se suma a la serie de teorías y dudas que han rodeado la muerte del magnate, quien enfrentaba cargos graves y posibles conexiones con figuras de alto perfil internacional.

La creciente desconfianza en torno al caso también ha motivado a organizaciones internacionales y medios de renombre a exigir transparencia y una investigación independiente.