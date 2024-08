Guard Medical anunció la autorización 510(k) de la FDA para los tamaños grandes adicionales de su novedoso apósito quirúrgico de NPWT, NPseal®, y abre el mercado ortopédico

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–La empresa privada Guard Medical Inc. anunció hoy la autorización 510(k) de la FDA para lostamaños grandes adicionales (heridas quirúrgicas de hasta 25 cm) de su apósito de última generación para Terapia de heridas por presión negativa (NPWT), NPseal, para el tratamiento de incisiones quirúrgicas cerradas. NPseal es un apósito quirúrgico de NPWT fácil de usar, asequible y rentable con una bomba integrada que establece y mantiene la presión negativa con sólo unos pellizcos.





“Tras el éxito de los resultados clínicos de NPseal con mis pacientes con prótesis de cadera, los tamaños grandes adicionales ampliarán el uso de NPseal a todos nuestros pacientes, incluidos los pacientes con prótesis de rodilla”, declaró Asit Shah, MD, PhD, Englewood Orthopedic Associates, Englewood, NJ. “Espero la oportunidad para vendar las heridas de mis pacientes y que tengan éxito con NPseal”.

“Nos complace ampliar nuestra cartera con NPseal 20 y NPseal 25. Con la autorización de la FDA para los tamaños grandes adicionales, NPseal se convierte en el apósito de elección para el tratamiento de incisiones quirúrgicas cerradas en intervenciones ortopédicas, cesáreas y cardiotorácicas”, declaró Machiel van der Leest, director ejecutivo de Guard Medical. “Creemos que NPseal encaja de forma única en la creciente tendencia de pacientes ambulatorios que requieren una mayor movilidad y autocuidado del paciente”.

En un gran número de artículos revisados por expertos se ha demostrado que la NPWT reduce las complicaciones quirúrgicas. Hasta ahora, sin embargo, los dispositivos convencionales de NPWT desechables no se han utilizado de forma generalizada debido a su elevado costo y complejidad. Los apósitos NPseal amplían de forma única la aplicación de las NPWT mientras también impulsan la conversión de los mercados de apósitos avanzados para heridas y apósitos estándar.

Guard Medical Inc. (www.guard-medical.com), una empresa privada, está comercializando soluciones fáciles de usar, asequibles y rentables que permiten el cuidado profiláctico de heridas con Terapia de heridas por presión negativa (NPWT) de incisiones quirúrgicas cerradas. La sencilla tecnología de NPWT de Guard Medical se originó en New York-Presbyterian y Weill Cornell Medicine en respuesta a la identificación por parte de los médicos de necesidades no satisfechas relacionadas con las Infecciones del Sitio Quirúrgico (SSI). Entre los inversores actuales se encuentran Bpifrance y Matignon Investissement et Gestion.

La visión de Guard Medical es desarrollar soluciones NPWT para su uso en una amplia gama de tipos y tamaños de heridas quirúrgicas con amplias aplicaciones para la prevención de infecciones, la mitigación de cicatrices y la mejora de las prácticas quirúrgicas cosméticas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

