Grupo de Trabajo del PCAST, coliderado por el fundador de la PSMF Joe Kiani, publica informe sobre la transformación en la seguridad del paciente

IRVINE, California–(BUSINESS WIRE)–El Consejo de Asesores del Presidente sobre Ciencia y Tecnología (PCAST) publicó sus hallazgos y recomendaciones sobre seguridad del paciente en un informe para el presidente de los EE. UU. Joe Biden. El informe, titulado “A Transformational Effort on Patient Safety” (Esfuerzo de transformación en la seguridad del paciente), también describe las diversas maneras en las que la “seguridad del paciente es un problema de salud pública nacional urgente”. El distinguido Grupo de Trabajo del PCAST está coliderado por el fundador de la Patient Safety Movement Foundation, Joe Kiani, y el director científico de Microsoft, Eric Horvitz.





El informe del PCAST para el gobierno de Biden-Harris destacó que, según los datos recientes, “los pacientes de Medicare padecen un evento adverso en una de cuatro internaciones, y un tercio de esos eventos adversos son graves, lo que incluye resultados catastróficos”, y esos “resultados adversos provocan un impacto desproporcionado en las personas de grupos que históricamente experimentan marginalización social, con brechas cada vez mayores en las disparidades en materia de atención médica”.

“Los errores médicos prevenibles cobran cientos de miles de vidas por año. Soy optimista en que estas recomendaciones ayudarán a resolver rápidamente este problema crítico que destruye tantas vidas”, expresó Joe Kiani, colíder del Grupo de Trabajo del PCAST sobre seguridad del paciente. “Fue un honor trabajar con un grupo tan distinguido de compañeros miembros del comité del PCAST sobre lo que creemos que es una misión urgente, y estoy agradecido por las contribuciones de todos. Sé que el presidente Biden ha estado esperando este informe. Él es nuestro mayor defensor de los pacientes del país y se preocupa profundamente por el verdadero sufrimiento que ocurre todos los días en los sistemas de atención médica de los EE. UU. debido a errores médicos”.

“Es un hito importante en la seguridad sanitaria en los Estados Unidos y, si se implementa, creemos que influenciará y mejorará la seguridad del paciente y la seguridad del trabajador de atención médica en todo el mundo. Desde nuestros inicios, comprendimos que para que haya un cambio duradero, se necesitaría una dirección desde los más altos niveles del gobierno. Estas recomendaciones no podrían haber venido en un momento mejor, dado que el 17 de septiembre es el Día Mundial de la Seguridad del Paciente de la OMS”, manifestó el Dr. Michael Ramsay, presidente y director ejecutivo de la Patient Safety Movement Foundation.

El informe reconoce que, a pesar de los importantes esfuerzos realizados por muchos de los trabajadores de atención médica y organizaciones para reducir errores médicos prevenibles poniendo en marcha protocolos de seguridad basados en la evidencia, la implementación a nivel nacional de muchas de estas soluciones conocidas ha quedado rezagada. El informe entonces describe cuatro recomendaciones para “la equidad en materia de salud avanzada, mejorar la salud y el bienestar de la nación, y evitar el sufrimiento y la muerte de cientos de miles de estadounidenses por año”. Las recomendaciones son las siguientes:

Recomendación 1: Establecer y mantener el liderazgo federal para mejorar la seguridad del paciente como prioridad nacional.

1.A Designar un coordinador de Seguridad del paciente que dependa del Presidente en los esfuerzos para transformar la seguridad del paciente entre todos los organismos gubernamentales pertinentes.



1.B Establecer un Equipo Nacional Multidisciplinario de Seguridad del Paciente (National Patient Safety Team, NPST) y garantizar la inclusión de personas de las poblaciones más afectadas.

Recomendación 2: Garantizar que los pacientes reciban prácticas basadas en la evidencia para evitar daños y abordar los riesgos.

2.A Identificar y abordar daños de alta prioridad y fomentar la seguridad del paciente incentivando la adopción de soluciones basadas en la evidencia y requiriendo informes públicos anuales de inmediato e informes públicos trimestrales dentro de los cinco años.



2.B Generar un ecosistema de aprendizaje y un sistema de responsabilidad compartida para garantizar que se implementen las prácticas basadas en la evidencia y se logren los objetivos para reducir daños y riesgos de daños para cada estadounidense.



2.C Interoperabilidad avanzada de datos de atención médica y asegurar el acceso al rastreo de daños y al uso de soluciones basadas en la evidencia.



2.D Mejorar la seguridad para todos los trabajadores de atención médica y sus pacientes a través del apoyo de una cultura del paciente y seguridad clínica justas en los sistemas de atención médica.

Recomendación 3: Asociarse con los pacientes y reducir disparidades en los errores médicos y resultados adversos.

3.A Implementar un “Enfoque en toda la sociedad” en el esfuerzo de transformación en la seguridad del paciente.



3.B Mejorar los datos y la transparencia para reducir disparidades.

Recomendación 4: Acelerar la investigación y la implementación de las prácticas, tecnologías y sistemas ejemplares de atención segura.

4.A Desarrollar una agenda nacional de investigación en la seguridad de los pacientes.



4.B Aprovechar los avances revolucionarios en la informática.



4.C Desarrollar las capacidades de los sistemas de entrega de atención médica a nivel federal y presentar resultados como ejemplos para la atención médica más segura.

El PCAST es un comité asesor federal designado por el presidente de los EE. UU. para aumentar el asesoramiento en cuanto a la ciencia y la tecnología del que él dispone. El PCAST está compuesto por 28 líderes del pensamiento de opinión, elegidos por su servicio distinguido y logros a nivel académico, gubernamental y en el sector privado. Joe Kiani, que fundó la Patient Safety Movement Foundation (PSMF) en 2012 y ha sido su presidente durante muchos años, fue designado para el PCAST en septiembre de 2021. Además de Kiani y Horvitz, en el grupo de trabajo de seguridad del paciente del PCAST se encuentran:

Donald Berwick, MD, experto en seguridad del paciente, CMS, Institute for Healthcare Improvement (Instituto para el Mejoramiento de la Atención Médica).

Lisa Cooper, Johns Hopkins University (Universidad Johns Hopkins).

Sue Desmond-Hellmann, expresidenta y directora ejecutiva, Gates Foundation, exrectora de UCSF.

Christopher Hart, experto en sistemas de seguridad, National Transportation Safety Board (Junta Nacional de Seguridad en el Transporte).

Harlan Krumholz, MD, pionero en investigación de resultados, Yale University (Universidad de Yale).

Julie Morath, RN, experta en seguridad del paciente, Hospital Quality Institute (Instituto de Calidad Hospitalaria).

Peter Pronovost, MD, experto en seguridad del paciente, University Hospitals Cleveland Medical Center (Centro Médico de Hospitales Universitarios Cleveland).

Sue Sheridan, defensoría del paciente, Patients for Patient Safety (Pacientes para la seguridad del paciente).

ACERCA DE PATIENT SAFETY MOVEMENT FOUNDATION

En 2012, Joe Kiani fundó la Patient Safety Movement Foundation (PSMF) sin fines de lucro para eliminar los errores médicos prevenibles en hospitales. Su equipo trabajó con expertos en seguridad de los pacientes de todo el mundo para elaborar prácticas viables basadas en evidencia (Actionable Evidence-Based Practices, AEBP) que aborden los principales desafíos. Las AEBP están disponibles en línea, sin cargo, para los hospitales. Se alienta a los hospitales a que hagan un compromiso formal con CERO muertes prevenibles, y se les solicita a las empresas de tecnología de atención médica que firmen el Open Data Pledge (Compromiso de datos abiertos) para compartir sus datos de modo que se puedan desarrollar algoritmos predictivos que puedan identificar errores antes de que estos sean fatales. La Cumbre Mundial Anual de Seguridad del Paciente, Ciencia y Tecnología de la Fundación reúne a todas las partes interesadas, incluidos pacientes, prestadores de atención médica, empresas de tecnología médica, empleadores gubernamentales y contribuyentes privados. La PSMF se estableció a través del apoyo de la Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare. Para obtener más información, por favor visite psmf.org.

