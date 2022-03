Grupo de inversores Liderado por Advent International y Permira Completa la Adquisición de McAfee

La transacción está valuada en más de 14 mil millones de USD

El Grupo de inversores está compuesto por Advent, Permira, Crosspoint Capital, CPP Investments, GIC y ADIA

SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–McAfee Corp. (NASDAQ:MCFE, “McAfee”), líder global en la protección en línea, anunció hoy la finalización de su adquisición por parte de un grupo de inversores liderado por Advent International Corporation (“Advent”) y firmas asesoradas por Permira, Crosspoint Capital Partners L.P. (“Crosspoint”), Canada Pension Plan Investment Board (“CPP Investments”), GIC Private Limited (“GIC”) y una subsidiaria de propiedad absoluta de Abu Dhabi Investment Authority (“ADIA”) (en conjunto denominado “el Grupo de inversores”).

“ Estamos muy entusiasmados por esta adquisición y trabajamos con el Grupo de inversores para fortalecer aún más nuestra posición de crecimiento líder en el mercado mientras seguimos brindando servicios de protección en línea de clase mundial a millones de consumidores a nivel global”, afirmó Peter Leav, presidente y director ejecutivo de McAfee. “ Esta adquisición es posible gracias a las destacadas contribuciones de nuestros empleados, así como a la asociación de TPG e Intel durante los últimos cuatro años. Estamos ansiosos de comenzar nuestro próximo capítulo como un negocio privado de consumo con el apoyo y la experiencia del Grupo de inversores”, señaló Leav.

Como parte de la transacción, Bruce Chizen, asesor sénior en Permira, será presidente en la Junta Directiva de McAfee. Chizen indicó lo siguiente: “ La necesidad de contar con servicios de protección en línea personalizados, innovadores e intuitivos nunca ha sido mayor, y McAfee se encuentra en una posición ideal para satisfacer esta demanda y continuar construyendo su plataforma tecnológica líder y su base de clientes leales. Estoy agradecido de unirme a la Junta y espero contribuir a la que, sin dudas, será una próxima etapa de éxito de la compañía.

“ A medida que los consumidores navegan el panorama de ciberseguridad cada vez más sofisticado y complejo, recurren a McAfee una y otra vez”, afirmó Bryan Taylor, director del equipo de inversión en tecnología de Advent y socio gerente en Palo Alto. “ La marca McAfee es sinónimo de confianza y protección. Estamos entusiasmados de ayudar a consolidar la reputación de calidad, excelencia e innovación de la compañía para que alcance nuevas alturas”.

Brian Ruder, codirector de tecnología en Permira, afirmó lo siguiente: “ El día de hoy, marca el comienzo de un capítulo emocionante para McAfee, y estamos encantados de ser parte de él. Como miembro de la Junta, Bruce aportará décadas de experiencia liderando y haciendo crecer marcas tecnológicas globales, lo que incluye su desempeño como director ejecutivo de Adobe y como miembro de la Junta de Oracle y Synopsys, entre otros. Junto con nuestros socios inversores y el talentoso equipo de McAfee, ayudaremos a la compañía a escalar y a fortalecer sus operaciones, mejorando aún más la seguridad de las vidas digitales de los consumidores a nivel mundial.

Greg Clark, socio gerente de Crosspoint Capital y exdirector ejecutivo de Symantec, también se une a la Junta Directiva de McAfee. “ Creemos que esta es una excelente oportunidad para que McAfee amplíe su posición de liderazgo en la protección de los ciudadanos contra la ciberdelincuencia. Esperamos asociarnos con el equipo de gerencia de McAfee y el Grupo de inversores para cumplir con lo que creemos es una oportunidad verdaderamente única en seguridad cibernética digital.

El 8 de noviembre de 2021, el Grupo de inversores anunció la adquisición de todas las acciones en circulación de las acciones ordinarias de McAfee a 26,00 USD por acción en una transacción solo en efectivo valuada en más de 14 mil millones de USD. Como resultado de la transacción, McAfee ya no es una compañía que cotiza en bolsa. McAfee le informó a NASDAQ sobre la finalización de la adquisición y solicitó que NASDAQ presentara una notificación de exclusión de la lista ante la Comisión de Bolsa y Valores en nombre de McAfee.

Asesores

Goldman Sachs & Co. LLC y Morgan Stanley & Co. LLC se desempeñan como asesores financieros de McAfee y Ropes & Gray y Moulton Moore Stella se desempeñan como asesores legales. JP Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Evercore y DBO Partners LLC se desempeñan como asesores financieros y Bryant Stibel Group se desempeña como asesor operativo estratégico del Grupo de inversores. Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson se desempeñan como asesores legales de M&A y Kirkland & Ellis se desempeñan como asesores legales y financieros del Grupo de inversores.

La financiación de la deuda para la transacción fue proporcionada originalmente por JPMorgan Chase Bank, N.A., Bank of America, N.A., BofA Securities, Inc., Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch, Credit Suisse Loan Funding LLC, Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., HSBC Bank USA, National Association, Royal Bank of Canada, RBC Capital Markets LLC, CPPIB Credit Investments Inc., UBS AG, Stamford Branch, UBS Securities LLC y PSP Investments Credit II USA LLC, y se agregaron instituciones financieras adicionales antes de la sindicación.

Acerca de McAfee

McAfee Corp. (Nasdaq: MCFE) es un líder global en protección en línea para los consumidores. Con un enfoque en la protección de las personas, y no solo de dispositivos, las soluciones de McAfee para el consumidor se adaptan a las necesidades de los usuarios en un mundo siempre en línea, y les permite vivir de forma segura a través de soluciones integradas e intuitivas que protegen a sus familias y comunidades con la seguridad adecuada en el momento adecuado. Para obtener más información, visite www.mcafee.com.

Acerca de Advent International

Fundada en 1984, Advent International es uno de los más grandes y experimentados inversores de capital privado a nivel global. La firma ha invertido en más de 390 empresas en 42 países y, al 30 de setiembre de 2021, contaba con 86 mil millones de USD en activos bajo su administración. Con 15 oficinas en 12 países, Advent ha establecido un equipo integrado a nivel mundial de más de 250 profesionales de inversión en Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia. La firma se centra en realizar inversiones en cinco sectores principales, incluidos el sector de servicios corporativos y financieros; de la salud; industrial; minorista, de consumo y entretenimiento, y de tecnología. Durante más de 35 años, Advent se ha dedicado a las inversiones internacionales y mantiene su compromiso de asociarse con los equipos directivos para lograr un crecimiento sostenido de los ingresos y de las utilidades para las compañías de su cartera. Para obtener más información, visite el sitio web de tecnología de Advent, www.adventtech.com, su sitio web global, www.adventinternational.com, o su página de LinkedIn, www.linkedin.com/company/advent-international

Acerca de Permira

Permira una firma de inversión global que respalda negocios exitosos con ambiciones de crecimiento. Fundada en 1985, la firma asesora fondos con activos bajo administración de aproximadamente 65 mil millones de USD (58 mil millones de euros) y realiza inversiones mayoritarias y minoritarias a largo plazo. Los fondos de Permira han realizado aproximadamente 300 inversiones de capital en cuatro sectores clave: de tecnología, del consumidor, de servicios y del cuidado de la salud. Los fondos de Permira tiene una amplia trayectoria en inversiones tecnológicas, con inversiones por 17,1 mil millones en 60 empresas en adopción de la nube empresarial, SaaS, tecnología financiera y mercados en línea. Permira cuenta con 360 empleados en 16 oficinas en Europa, América del Norte y Asia.

Acerca de Crosspoint Capital Partners

Crosspoint Capital Partners es una firma de inversión de capital privado enfocada en los mercados de software de ciberseguridad, privacidad e infraestructura. Crosspoint ha reunido a un grupo de operadores, inversores y expertos del sector de gran éxito para asociarse con empresas de tecnología fundamental e impulsar rendimientos diferenciados. Crosspoint cuenta con oficinas en Menlo Park, California, y Boston, Massachusetts. Para obtener más información, visite: www.crosspointcapital.com.

Acerca de CPP Investments

Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments™) es una organización profesional de gestión de inversiones que gestiona el Fondo en beneficio de los más de 20 millones de contribuyentes y beneficiarios del Plan de pensiones de Canadá (Canada Pension Plan, CPP). Con el objetivo de crear carteras diversificadas de activos, se realizan inversiones en todo el mundo en capitales público, capitales privados, bienes raíces, infraestructura e instrumentos de renta fija. Con sede en Toronto y oficinas en Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Mumbai, Nueva York, San Francisco, San Pablo y Sídney, CPP Investments es controlado y administrado independientemente del Plan de pensiones de Canadá y en condiciones de igualdad respecto de los gobiernos. El 31 de diciembre de 2021, el Fondo totalizó 550,4 mil millones de CAD. Para obtener más información, visite www.cppinvestments.com o síganos en LinkedIn, Facebook o Twitter.

Acerca de GIC

GIC es una firma líder de inversiones globales establecida en 1981 para asegurar el futuro financiero de Singapur. Como administrador de las reservas de divisas de Singapur, adoptamos un enfoque disciplinado a largo plazo para invertir y estamos posicionados de manera única en una amplia gama de clases de activos y estrategias activas a nivel mundial. Entre ellas, se incluyen capitales, instrumentos de renta fija, capitales privados, capitales de riesgo e infraestructura. Nuestro enfoque a largo plazo, capacidad de clase de activos múltiples y conectividad global nos permite ser un inversor de elección. Procuramos agregar valor significativo a nuestras inversiones. Con sede en Singapur, contamos con una fuerza laboral global de más de 1800 personas en 10 ciudades financieras clave y tenemos inversiones en más de 40 países.

Para obtener más información, visite https://www.gic.com.sg.

Acerca de ADIA

Establecida en 1976, Abu Dhabi Investment Authority (“ADIA”) es una institución de inversión diversificada a nivel global que invierte fondos de manera prudente en nombre del gobierno de Abu Dabi a través de una estrategia centrada en la creación de valor a largo plazo.

Para obtener más información visite: https://www.adia.ae

Advertencia en Relación con las Declaraciones a Futuro

Este comunicación contiene “declaraciones a futuro”. Estas declaraciones a futuro incluyen declaraciones relacionadas con la estrategia, los objetivos y las futuras áreas de enfoque de McAfee. Estas declaraciones a futuro están basadas en las creencias y suposiciones de la gerencia de McAfee y en información actualmente disponible para la gerencia. Las declaraciones a futuro incluyen todas las declaraciones que no constituyen hechos históricos y que se pueden identificar por los términos como “espera”, “cree”, “planea” o expresiones similares y las formas negativas de esos términos. Estas declaraciones a futuro implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran materialmente de cualquier resultado, rendimiento o logro futuro, explícito o implícito, en dichas declaraciones a futuro, lo que incluye los siguientes: (a) riesgos relacionados con la interrupción de la atención de la gerencia de las operaciones comerciales en curso de McAfee, debido a la fusión (la “Fusión”); (b) interrupción de la Fusión que dificulta mantener las relaciones comerciales y operativas, incluida la retención y contratación de personal clave y el mantenimiento de las relaciones con los clientes y proveedores de McAfee y otras personas con quienes hace negocios; (c) costos de transacción significativos; (d) el riesgo de litigios y/o acciones regulatorias relacionadas con la Fusión; (e) la posibilidad de que las condiciones económicas generales y las condiciones e incertidumbres causadas por el estallido de hostilidades o la pandemia de COVID-19 pudieran hacer que se reduzca el gasto en tecnología de la información o que se retrasen las decisiones de compra; (f) un aumento en las reclamaciones de seguros; (g) un aumento en las cancelaciones de los clientes; (h) la incapacidad de aumentar las ventas a los clientes existentes y de atraer clientes nuevos; (i) la incapacidad de McAfee de integrar con éxito los negocios adquiridos recientemente o en el futuro o de lograr las sinergias esperadas; (j) el momento y el éxito de las presentaciones de nuevos productos por parte de McAfee o sus competidores; (k) cambios en las políticas de precios de McAfee o las de sus competidores; (l) desarrollos relacionados con procedimientos legales o normativos; (m) la incapacidad de lograr un crecimiento de los ingresos o permitir la expansión del margen; (n) cambios en las estimaciones de McAfee con respecto a su tasa impositiva corporativa a largo plazo y (o) otros riesgos e incertidumbres descritos en mayor detalles en los documentos presentados por McAfee ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC) incluidos bajo el título “Factores de riesgo” en el Informe anual de McAfee en el Formulario 10-K presentado previamente ante la SEC el 23 de febrero de 2022. Toda la información proporcionada en este comunicado es vigente a la fecha del presente y McAfee no asume ninguna obligación de actualizar esta información, excepto según lo exija la ley.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

