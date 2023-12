Grupo de Asesoría en Transacciones Globales de Alvarez & Marsal expande su área de Mercados de Capitales y Asesoría Contable en Latinoamérica

Ayres Moura, de Brasil, es nombrado Managing Director y Líder del área de Mercados de Capitales y Asesoría Contable para Latinoamérica de A&M

SAN PABLO–(BUSINESS WIRE)–La firma internacional líder en servicios profesionales Alvarez & Marsal (A&M) anunció la incorporación de Ayres Moura como Managing Director del Grupo de Asesoría en Transacciones Globales (TAG) y Líder para su área de Mercados de Capitales y Asesoría Contable (CMAA) en Latinoamérica. La expansión de capacidades y cobertura geográfica de CMAA enfatiza el plan de crecimiento estratégico de TAG para expandir su oferta de servicios sobre temas técnicos en aspectos contables y el compromiso de A&M de atraer el talento más adecuado para atender las necesidades actuales y futuras de la región.

El Señor Moura llega a A&M, con tres décadas de experiencia en asuntos contables complejos y una importante carrera asesorando a entidades internacionales y locales. Ha trabajado con clientes de múltiples sectores brindando asesoría en temas contables en diferente tipo de transacciones, entre los que se encuentran los siguientes sectores/industrias: comercio minorista, industria química, tecnología, energía, agropecuario y la industria del petróleo y gas,. Adicionalmente, el Señor Moura ha apoyado a diferentes empresas en procesos de preparación de ofertas públicas iniciales (OPI), procesos de separación de negocios (carve-out) , fusiones y escisiones.

El Señor Moura también asesora a empresas en la toma de decisiones sobre temas corporativos y estratégicos, tales como combinaciones de negocios, opciones de compra de acciones, arrendamientos, reconocimiento de ingresos y conversión de los principios contables generalmente aceptados de EE. UU. (USGAAP) a las normas internacionales de información financiera (NIIF).

Paul Aversano, Líder Global de TAG, declaró: “La incorporación de Ayres marca el siguiente hito de nuestra estrategia de crecimiento global, tras las recientes expansiones en Australia y Canadá. Su experiencia refuerza nuestra capacidad para responder a las necesidades del mercado que requiere contar con conocimientos complejos contables y de información financiera, al mismo tiempo que se satisfacen las demandas de fusiones y adquisiciones corporativas (M&A) y las necesidades de preparación para las OPI. La combinación de nuestra plataforma integrada y sin conflictos de auditoría, junto con nuestra red global de profesionales, beneficiará a los clientes que buscan asesoría contable independiente para capitalizar el volumen y el valor de las transacciones en Brasil y Latinoamérica.”

Fabio Pires, Managing Director del Grupo de Asesoría en Transacciones Globales de A&M para Latinoamérica, dijo: “A partir del ciclo de auge y caída de las OPI en la región entre 2020 y 2022, prevemos una fuerte actividad en los mercados de capitales, de deuda y de fusiones y adquisiciones en los próximos años. El reconocimiento de la industria, la experiencia contable y el liderazgo de Ayres posicionan la oferta de CMAA para Latinoamérica de A&M para el crecimiento anticipado en Brasil y en toda la región. La trayectoria de Ayres como asesor para garantizar el cumplimiento contable, mitigar los riesgos contables y aprovechar mejor los conocimientos contables para informar las decisiones críticas de negocio se alinea con nuestro enfoque de creación de valor.”

Antes de ser parte de A&M, el Señor Moura trabajó durante 26 años en EY, que incluyeron diez años como socio en la práctica de asesoramiento financiero y contable con sede en San Pablo. Además, trabajó durante cinco años en la sede londinense de EY en el área de auditorías externas e integradas, incluida la auditoría de entidades que cotizan en bolsa.

El Señor Moura destacó la plataforma integrada de A&M y su experiencia internacional como factores clave en su decisión de unirse a la firma. “El área de Mercados de Capitales y Asesoría Contable de A&M junto con las capacidades/experiencia en Servicios de CFO Interino, Transformaciones Corporativas, Asesoría Fiscal, y Reestructuración y Mejora del Desempeño constituyen motores de crecimiento para los clientes. Nuestra oferta en Brasil, junto con nuestras líneas regionales de servicio y experiencia internacional, nos posiciona para ayudar a los clientes a navegar por los retos y las oportunidades derivados de la evolución de los requisitos normativos y de información, así como requerimientos normativos/contables complejos.”

El Señor Moura es licenciado en Administración de Empresas y Contabilidad y posee un Máster en Administración de Empresas (MBA). Es contador público (CRC) en Brasil, asesor técnico del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSASB) y miembro del Grupo Técnico responsable de la convergencia de las IPSAS en Brasil. El Señor Moura también coordina el Grupo de Trabajo del Instituto Brasileño de Auditores Independientes (IBRACON) responsable de las iniciativas del Sector Público.

Acerca de Alvarez & Marsal

Las empresas, los inversores y las entidades gubernamentales de todo el mundo recurren a Alvarez & Marsal (A&M) en busca de liderazgo, acción y resultados. De propiedad privada desde su fundación en 1983, A&M es una empresa líder de servicios profesionales a nivel mundial que ofrece servicios de asesoramiento, mejora del rendimiento empresarial y gestión de la recuperación. Cuando los enfoques convencionales no bastan para crear transformación e impulsar el cambio, los clientes buscan nuestra gran pericia y capacidad para ofrecer soluciones prácticas a sus problemas singulares.

Con más de 8.500 empleados en seis continentes, proporcionamos resultados tangibles a empresas, consejos, firmas de capital privado, bufetes jurídicos y entidades gubernamentales que se enfrentan a retos complejos. Nuestros ejecutivos y sus equipos aprovechan la experiencia en reestructuraciones de A&M para ayudar a las compañías a actuar con decisión, acelerar el crecimiento y potenciar los resultados. Somos operadores experimentados, consultores internacionales, ex- reguladores y autoridades del sector con un compromiso común para comunicar a los clientes cómo convertir el cambio en un activo empresarial estratégico, gestionar riesgos y generar valor en cada etapa de crecimiento.

Acerca del Grupo de Asesoría en Transacciones Globales de Alvarez & Marsal

El Grupo de Asesoría en Transacciones Globales de A&M proporciona a los inversionistas y proveedores de financiamiento las respuestas necesarias para llevar a cabo la transacción. Combinamos los sólidos recursos operacionales, industriales y funcionales de nuestra firma con la contabilidad financiera y la experiencia tributaria de calidad Big Four para evaluar los factores clave de los negocios y centrarnos en la causa fundamental de cualquier problema crítico en la transacción. Como la mayor firma de consultoría de transacciones fuera de las Big Four, nuestros equipos globales integrados ayudan a firmas de capital privado, fondos soberanos, familiy offices y fondos de cobertura, así como a compradores corporativos a desbloquear valor a lo largo del ciclo de vida de la inversión.

El Grupo de Asesoría en Transacciones Globales de la firma incluye más de 900 profesionales distribuidos en 36 oficinas de todo el mundo. Nuestro equipo global tiene un amplio conocimiento de la industria en múltiples sectores y no tiene conflicto de intereses por auditorías.

Si desea más información, visite: AlvarezandMarsal.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Sandra Sokoloff, directora sénior de Relaciones Públicas Globales

Alvarez & Marsal, +1 212-763-9853