Grid Dynamics y Temporal Technologies presentan una nueva plataforma de inteligencia artificial para impulsar la innovación empresarial

Puntos clave:


  • La nueva Temporal Agentic AI Platform de Grid Dynamics pone al alcance de las empresas una solución robusta para diseñar, implementar y gestionar miles de agentes y flujos de trabajo avanzados basados en inteligencia artificial.
  • La plataforma, creada en colaboración con Temporal Technologies, sirve para hacer frente a los retos críticos de la IA empresarial, aportando mayor fiabilidad, tolerancia ante fallos y capacidad de observación integral para aplicaciones de IA complejas y de uso extensivo.
  • Gracias a las capacidades de ejecución duradera de Temporal, esta nueva plataforma permite que las grandes empresas aceleren la adopción de la IA y automaticen sus procesos más complejos utilizando agentes.

SAN RAMON, California--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics), un proveedor líder de servicios de consultoría tecnológica, ingeniería de plataformas y productos, IA y compromiso digital, acaba de anunciar el lanzamiento de Temporal Agentic AI Platform, desarrollada en colaboración con Temporal Technologies.

