Grid Dynamics y Temporal Technologies presentan una nueva plataforma de inteligencia artificial para impulsar la innovación empresarial

Puntos clave:
- La nueva Temporal Agentic AI Platform de Grid Dynamics pone al alcance de las empresas una solución robusta para diseñar, implementar y gestionar miles de agentes y flujos de trabajo avanzados basados en inteligencia artificial.
- La plataforma, creada en colaboración con Temporal Technologies, sirve para hacer frente a los retos críticos de la IA empresarial, aportando mayor fiabilidad, tolerancia ante fallos y capacidad de observación integral para aplicaciones de IA complejas y de uso extensivo.
- Gracias a las capacidades de ejecución duradera de Temporal, esta nueva plataforma permite que las grandes empresas aceleren la adopción de la IA y automaticen sus procesos más complejos utilizando agentes.
SAN RAMON, California--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics), un proveedor líder de servicios de consultoría tecnológica, ingeniería de plataformas y productos, IA y compromiso digital, acaba de anunciar el lanzamiento de Temporal Agentic AI Platform, desarrollada en colaboración con Temporal Technologies.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
Contacts
Contactos para los medios de comunicación:
Grid Dynamics
Cary Savas
+1 (650) 523 5000
csavas@griddynamics.com
Temporal Technologies
Allanah Hughes
allanah@temporal.io