Grid Dynamics y Temporal Technologies presentan una nueva plataforma de inteligencia artificial para impulsar la innovación empresarial

La nueva Temporal Agentic AI Platform de Grid Dynamics pone al alcance de las empresas una solución robusta para diseñar, implementar y gestionar miles de agentes y flujos de trabajo avanzados basados en inteligencia artificial.

La plataforma, creada en colaboración con Temporal Technologies, sirve para hacer frente a los retos críticos de la IA empresarial, aportando mayor fiabilidad, tolerancia ante fallos y capacidad de observación integral para aplicaciones de IA complejas y de uso extensivo.

Gracias a las capacidades de ejecución duradera de Temporal, esta nueva plataforma permite que las grandes empresas aceleren la adopción de la IA y automaticen sus procesos más complejos utilizando agentes.

SAN RAMON, California--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics), un proveedor líder de servicios de consultoría tecnológica, ingeniería de plataformas y productos, IA y compromiso digital, acaba de anunciar el lanzamiento de Temporal Agentic AI Platform, desarrollada en colaboración con Temporal Technologies.

