Greta Thunberg ‘se venga de Trump’ en Twitter, el posteo de la activista se ha viralizado

La activista Greta Thunberg le dio al presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, un poco de su misma medicina con un posteo en Twitter que se ha viralizado y ha sido catalogado como una venganza.

Hace unos meses el polémico mandatario le recomendó a la joven activista trabajar en su problema de ira y la envió a ver una película luego que ella exigiera acciones contundentes por el cambio climático a las grandes potencias.

“Tan ridícula. Greta debe trabajar en su problema de manejo de la ira y luego ir a ver una buena película pasada de moda con un amigo. ¡Relájate Greta, relájate!”, fue el posteo de Trump que hoy se le revierte y es usado en su contra.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

