Greta Thunberg fue detenida en Alemania por manifestarse en contra de la expansión de una mina

La activista Greta Thunberg fue detenida este martes en Alemania por participar en una protesta en contra de la expansión de una mina de carbón.

“Thunberg participaba en una manifestación con otros ambientalistas para evitar la expansión de una mina de carbón en el pueblo Lutzerath”, se informó por medio de las agencias de noticias internacionales.

La joven se encontraba con miles de personas que se oponen a la minería en Alemania, específicamente a en la región occidental del país.

Thunberg fue detenida por tres uniformados que la cargaron y la sacaron del lugar. Imágenes que han recorrido el mundo.

Desde el fin de semana, la ambientalista decidió participar en las acciones de protesta para evitar la demolición de la aldea alemana para dar paso a la expansión de la mina de carbón.

Se indicó que al concluir el desalojo se colocará una valla para evitar que los activistas eviten la demolición del pueblo para dar paso al proyecto minero.

Para los activistas este tipo de acciones provocan el calentamiento global a 1.5 grados centígrados y con sus protestas buscan generar conciencia.

El movimiento en contra de la expansión de la mina inició hace un mes, cuando los pobladores denunciaron la intención del gobierno alemán de permitir la demolición del pueblo.

Por su parte del Partido Verde de Alemania ha negado que la mina provoque más emisiones de gas invernadero y por ende contaminación ambiental.

Climate strike week 230. We are currently in Lützerath, a German village threatened to be demolished for an expansion of a coal mine. People have been resisting for years. Join us here at 12 or a local protest tomorrow to demand that #LützerathBleibt !#ClimateStrike pic.twitter.com/hGrCK6ZQew

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 13, 2023