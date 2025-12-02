Great American Insurance Group amplía su cobertura ambiental en México mediante la colaboración entre la División Ambiental y División Daños México

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--La División Ambiental de Great American Insurance Group se complace en anunciar su colaboración con la División Daños México para ampliar su oferta de seguros ambientales en el país. La División Daños México ofrecerá coberturas de responsabilidad ambiental para establecimientos y responsabilidad ambiental para servicios de contratistas. La cobertura para establecimientos estará disponible a partir del 1 de diciembre de 2025, mientras que la cobertura para servicios de contratistas comenzará a ofrecerse en 2026.





La póliza de responsabilidad civil ambiental de Great American protege frente a lesiones corporales, daños a la propiedad, gastos legales y costos de limpieza derivados de condiciones de contaminación en las ubicaciones cubiertas. Esta cobertura es adecuada para diversos tipos de instalaciones, incluidas propiedades inmobiliarias (departamentos, condominios, hoteles, oficinas y centros comerciales), así como otras propiedades comerciales, consultorios médicos, fábricas ligeras e instalaciones de almacenamiento, entre otras.

La póliza de responsabilidad ambiental para servicios de contratistas cubre riesgos similares relacionados con la prestación de estos servicios. Esta cobertura es adecuada para distintos tipos de contratistas, incluidos contratistas generales, gerentes de obra y contratistas especializados.

“Great American Environmental se complace en colaborar con la División Daños México para ofrecer coberturas especializadas de responsabilidad ambiental en México”, afirmó Mark Vuono, presidente de la División Ambiental de Great American. “Nuestro compromiso es brindar soluciones de seguros de primer nivel a escala internacional, respaldadas por nuestra amplia experiencia”.

Las nuevas pólizas ambientales de la División Daños México brindan a los asegurados en el país protección frente a incidentes de contaminación que podrían tener consecuencias económicas graves. Estas pólizas son suscriptas por El Águila, Compañía de Seguros, S.A. de C.V., aseguradora con calificación “A-” (Excelente) otorgada por AM Best.

“La incorporación de estas pólizas ambientales fortalece el creciente portafolio de productos de la División Daños México y demuestra nuestro compromiso de ofrecer coberturas integrales mientras continuamos expandiéndonos”, afirmó Agustín Quevedo, presidente de la división.

Acerca de la División Ambiental de Great American

Desde 2008, la División Ambiental de Great American ofrece soluciones de seguros ambientales que permiten a las empresas gestionar de manera eficaz los riesgos que podrían afectar su seguridad financiera. Nuestra misión es brindar un portafolio integral de productos de seguros ambientales a diversas industrias, con coberturas personalizables para abordar los riesgos y exposiciones específicas de cada cliente.

Acerca de la División Daños México de Great American

La División Daños México de Great American ofrece productos especializados de seguros patrimoniales y de accidentes para pequeñas y medianas empresas. Nuestra visión es satisfacer las necesidades de nuestros clientes mediante la excelencia operativa, el compromiso con el servicio y el cumplimiento de nuestras obligaciones. Las pólizas son suscriptas por El Águila, Compañía de Seguros, S.A. de C.V., aseguradora debidamente autorizada conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas de México, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur 1647, Piso 10, Col. San José Insurgentes, CP 03900, Ciudad de México. La cobertura se presenta de manera resumida; consulte la póliza completa para conocer los términos, condiciones, límites y exclusiones aplicables.

Acerca de Great American Insurance Group

Los orígenes de Great American Insurance Group se remontan a 1872, con la fundación de su empresa principal, Great American Insurance Company. Con sede en Cincinnati, Ohio, las operaciones de Great American Insurance Group se enfocan principalmente en seguros patrimoniales y de accidentes, con especial énfasis en productos comerciales especializados para empresas. Great American Insurance Company ha recibido calificación “A” (Excelente) o superior de AM Best durante más de 115 años y actualmente cuenta con calificación “A+” (Superior). Las empresas que forman parte de Great American Insurance Group son filiales de American Financial Group, Inc. (AFG), también con sede en Cincinnati, Ohio. Las acciones ordinarias de AFG cotizan en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo AFG.

Sitios web:

www.GreatAmericanInsuranceGroup.com

www.AFGinc.com

www.GAIG.com/Environmental

www.GAIG.com/Mexico

Contacto de prensa de Great American Insurance Group:

Diane P. Weidner



Vicepresidenta de Relaciones con Inversores y Prensa, American Financial Group



513-369-5713



dweidner@amfin.com

Contacto de la División Ambiental:

Kirk Davenport, Vicepresidente de la División, kdavenport@gaig.com

Contacto de la División Daños México:

Arturo Gonzalez, Subdirector de Suscripción de Cuentas Corporativas, agonzalez9@gaig.com