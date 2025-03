Granadas de humo y antorchas encienden el caos en el Parlamento de Serbia 

El Parlamento de Serbia fue escenario de un enfrentamiento entre diputados oficialistas y opositores que se armaron con granadas de humo y antorchas que lanzaron en plena sesión.

Videos de lo ocurrido circulan en las redes sociales, mostrando cómo los congresistas serbios intentaban demostrar su descontento por las medidas implementadas por el actual gobierno.

De acuerdo con información proporcionada por las agencias internacionales, el caos en el Parlamento de Serbia estalló el martes cuando algunos diputados encendieron antorchas de humo.

A pesar del humo negro y rosado que invadía el lugar, la sesión continuó con el objetivo de que la presidenta de la Cámara Legislativa, Ana Brnabic, se someta a una moción de confianza.

"Los diputados arrojaron agua a la presidenta que se someterá a una moción para conocer los resultados de su liderazgo", se informó sobre el caso en plena sesión legislativa del país europeo.

En las imágenes se ve a los parlamentarios lanzarse las bombas de humo, algo que ha generado una ola de comentarios en las redes sociales.

Algunos esgrimen el actuar de la oposición, y otros destacan que el Parlamento de Serbia parecía un campo de batalla.

Tres diputados resultaron heridos por el lanzamiento de los gases en un lugar tan cerrado, entre los lesionados está una parlamentaria en estado de embarazo.

#Serbia 🇷🇸: another crazy day in the parliament as opposition lawmakers lit fireworks in protests of #Vucic's corrupt government. pic.twitter.com/gzGWMPQ9yc

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) March 4, 2025