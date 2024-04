Gran susto en la ONU: Terremoto sacudió Nueva York y Nueva Jersey

Un terremoto de 4.8 sacudió Nueva York y Nueva Jersey, justo cuando el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) realizaba una reunión.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico de Estados Unidos (EEUU), la Gran Manzana tembló un terremoto y varios edificios remecieron en ciudades de la costa este.

El seísmo también sacudió a Filadelfia, Nueva Jersey, donde fue el epicentro del movimiento telúrico.

“Una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York se vio interrumpida y fue suspendida momentáneamente”, indicaron autoridades.

Al respecto, se detalló que la sede del organismo mundial fue sacudida por un breve momento, generando alarma entre los funcionarios.

Hasta el momento, el terremoto que sacudió varias ciudades de EEUU, no ha provocado daños mayores a la infraestructura.

Uno de los funcionarios de la ONU, Chris Lu, contó lo que sintió al momento del movimiento telúrico. “Estoy sentado en la ONU en Nueva York ahora mismo. La cámara empezó a temblar. Mucha gente mira nerviosamente a su alrededor. Parece un terremoto“.

#JUSTIN : Video of A magnitude 4.8 earthquake struck New York and New Jersey.

The tremor shook the UN headquarters, causing a brief interruption to a Security Council meeting.#NewYorkCity #NewYork #earthquake #JUSTIN #LatestNews #USNews #USA #NewJersey #UNheadquarters #UN… pic.twitter.com/52o7nlFC5S

