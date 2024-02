Gran año de las mujeres en los Grammy: Tienen siete de las ocho nominaciones al “Disco del Año”

Las mujeres se han posicionado como las favoritas de los premios Grammy, logrando siete de las ocho nominaciones al “Mejor Disco” y “Mejor Álbum” del año.

En la lista de seleccionados en las mejores categorías de la noche solo figura un hombre: Jon Batiste, el astro del jazz que hace dos años se arrasó con los premios.

Aunque las posibilidades que una mujer sea la que arrase con las premiaciones del 2024, aún nada está dicho, y Jon Batiste podría hacerle la competencia a las siete nominadas, en las cuales figura Taylor Swift.

Los nominados a “Mejor Disco” son: Billie Eilish – What Was I Made For?; Boygenius – Not Strong Enough; Jon Batiste – Worship; Miley Cyrus – Flowers; Olivia Rodrigo – Vampire; SZA – Kill Bill; Taylor Swift – Anti-Hero y Victoria Monét – On My Mama.

Las mujeres que dominan la categoría el “Álbum del Año” son: Boygenius – The Record;

Janelle Monáe – The Age of Pleasure; Jon Batiste – World Music Radio; Lana Del Rey – Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd; Miley Cyrus – Endless Summer Vacation; Olivia Rodrigo – Guts; SZA – SOS y Taylor Swift – Midnights.

“En la gala del domingo, siete de los ocho nominados al álbum y disco del año son mujeres o personas de género fluido, entre las cuales están Taylor Swift, SZA y Olivia Rodrigo“, destacaron medios internacionales.

Expertos en marketing del entretenimiento han destacado que las mujeres pasaron de dominar las alfombras rojas a tener el control de los Grammy; calificando el fenómeno como un cambio significativo.

En 2018, el entonces presidente de la Academia de la Grabación, Neil Portnow, dijo que las mujeres que buscaran reconocimiento en la industria tenían apenas que “dar un paso adelante”. Al parecer, ese paso fue dado y han logrado dominar los Grammy, especialmente en las categorías a “Mejor Disco” y “Mejor Álbum”.

Los primeros pasos del poderío de las mujeres en las premiaciones se miró en el 2023, cuando obtuvieron la mitad de las nominaciones para mejor artista revelación.

“Las mujeres tenían muy buena música”, dijo el presidente de los Grammy, Harvey Mason Jr., en noviembre, cuando se desarrolló la 66ª edición de la premiación.