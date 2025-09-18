"Gracias amigo": Trump llama al primer ministro de la India para felicitarlo por su cumpleaños 75 

El saludo de cumpleaños de Trump a Modi ha captado la atención internacional en un momento clave para las relaciones entre Estados Unidos e India.

Donald Trump, presidente estadounidense, envió recientemente sus felicitaciones al primer ministro indio, Narendra Modi, destacando la importancia de su liderazgo y reiterando los lazos históricos entre ambas naciones.

Sin embargo, este gesto diplomático ocurre cuando ambas potencias atraviesan un periodo de tensiones comerciales que podría redefinir su asociación estratégica.

"Gracias, amigo, presidente Trump, por su llamada y sus cálidos saludos en mi 75º cumpleaños", escribió Modi.

Impacto de las tensiones comerciales en la relación Estados Unidos–India

En los últimos años, las disputas comerciales han aumentado entre Washington y Nueva Delhi.

Las preocupaciones de EEUU sobre las políticas de protección comercial de la India y los aranceles a productos estadounidenses han dado lugar a desacuerdos, afectando sectores clave como la tecnología y la agricultura.

Esta situación complica el panorama para la cooperación bilateral, aun cuando ambos países buscan fortalecer su alianza en áreas estratégicas y de seguridad.

El saludo de cumpleaños de Trump a Modi se interpreta por algunos analistas como un intento de suavizar el clima entre las dos naciones.

No obstante, los desafíos comerciales persisten y seguirán influyendo en los próximos meses en la agenda bilateral.