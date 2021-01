GPD Companies, Inc. adquirirá Distrupol

One Rock Capital Partners formará un grupo de distribuidores líderes mundiales de valor añadido

THE WOODLANDS, Texas–(BUSINESS WIRE)–GPD Companies, Inc, una filial de One Rock Capital Partners, LLC (“One Rock”), ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo para la adquisición de Distrupol, una filial de Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) y uno de los principales distribuidores europeos de termoplásticos para la industria de transformación de polímeros. Los términos del acuerdo, que se cerrará previsiblemente en el primer semestre de 2021, no se han desvelado.

Con sede en Surrey, Inglaterra, y una amplia cobertura geográfica en toda Europa, Distrupol lleva más de 50 años ofreciendo ventas de valor añadido y desarrollo de aplicaciones de resinas termoplásticas. Con décadas de relaciones con socios proveedores mundiales, la empresa ofrece un sólido conjunto de productos y soluciones de rendimiento superior que satisfacen las necesidades de una variedad de usuarios finales en industrias establecidas y emergentes, como la de consumo, la sanitaria, la de automoción y la eléctrica, entre otras. Distrupol atiende a más de 1.300 clientes en 13 países, con una cartera de más de 4.000 tipos de polímeros de alta calidad, incluyendo soluciones de origen sostenible que reducen el impacto medioambiental.

“ La adquisición de Distrupol se suma a las participaciones existentes de One Rock en el sector plástico, aumenta nuestro tamaño y continúa la ejecución de nuestra estrategia para construir un importante grupo mundial de distribuidores”, señala Tony W. Lee, socio gerente de One Rock. Y sigue: “ Distrupol se ha hecho con una buena reputación por su experiencia, innovación y fiabilidad técnica y de producto en su extensa red de proveedores y clientes europeos y esperamos ayudar al éxito continuado de la empresa y de sus valiosos empleados”.

Tras el cierre de la transacción, Distrupol se unirá a un importante grupo de prestigiosos distribuidores mundiales entre los que también se encuentra Nexeo Plastics. Distrupol operará como una entidad única e independiente bajo su marca actual y será dirigida por sus actuales equipos administrativos y comerciales.

“ One Rock tiene una experiencia considerable y un profundo conocimiento del sector de los plásticos especiales y la distribución y comparte nuestra pasión por la colaboración. Estamos encantados de unirnos a un importante grupo de distribuidores mundiales, al tiempo que permitimos a nuestro equipo mantener su identidad distintiva y operar en este entorno de forma empresarial”, ha comentado Richard Orme, director comercial de Distrupol. “ Seguiremos creando un valor significativo en toda la cadena de suministro centrándonos sin descanso en las necesidades de nuestros clientes y proveedores y mejorando nuestro servicio y nuestras ofertas”, añade Andrew Canning, director de negocio de Distrupol.

Acerca de GPD Companies, Inc.

GPD Companies, Inc. es un holding formado por One Rock Capital Partners, LLC con la intención de crear un importante grupo de distribuidores de valor añadido. Sus entidades operativas incluyen actualmente a Nexeo Plastics. Una vez finalizada su adquisición por parte de GPD Companies, Inc., Distrupol se incorporará al grupo. Más información en www.gpdcompanies.com.

Acerca de One Rock Capital Partners, LLC

One Rock realiza inversiones de control en empresas con potencial de crecimiento y mejora operativa mediante un enfoque riguroso que utiliza socios operativos altamente experimentados para identificar, adquirir y mejorar activos en sectores seleccionados. La participación de estos socios operativos permite a One Rock llevar a cabo la diligencia debida y las adquisiciones e inversiones expertas en todo tipo de situaciones, independientemente de su complejidad. One Rock trabaja con la dirección de la empresa y sus asociados operativos para desarrollar un plan de negocio completo, centrado en el crecimiento de la empresa y su rentabilidad para aumentar su valor a largo plazo. Más información en www.onerockcapital.com.

