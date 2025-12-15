Google rinde homenaje a John Cena tras su última aparición en la WWE

Google sorprendió a los fanáticos de la lucha libre al rendir un creativo homenaje a John Cena con motivo de su última aparición en la WWE, ocurrida el sábado pasado. Al buscar el nombre del luchador en el motor de búsqueda, los usuarios pudieron ver una mano interactiva que, al hacer clic, reproducía su icónico gesto de “You can’t see me”, una de las señas más reconocidas de su carrera.

El tributo llegó después de que Cena disputara su último combate en la WWE, marcando el cierre de una trayectoria de más de dos décadas en la empresa. El luchador, de 48 años, anunció oficialmente su retiro en julio de 2024. En su despedida en el ring, Cena fue derrotado por Gunther tras rendirse, un desenlace que generó opiniones divididas entre los seguidores. Aun así, el público presente en Washington, D.C., le dedicó una ovación de pie en reconocimiento a su legado.

Durante su carrera, John Cena conquistó el campeonato de la WWE en 17 ocasiones, convirtiéndose en el luchador más laureado en la historia de la compañía. Su éxito en el cuadrilátero le permitió también consolidarse como actor en el cine y la televisión.

El gesto de Google fue ampliamente celebrado por los aficionados, quienes lo consideraron un reconocimiento adecuado a la influencia y trayectoria de una de las figuras más emblemáticas del entretenimiento deportivo.