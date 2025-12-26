Google permitirá cambiar direcciones de Gmail sin perder datos

Google anunció una función largamente esperada por millones de usuarios de Gmail: la posibilidad de cambiar su dirección de correo electrónico sin perder la información asociada a la cuenta. La actualización permitirá reemplazar el nombre de usuario del dominio @gmail.com y conservar intactos los correos, contactos, archivos y servicios vinculados.

La novedad fue detectada en una reciente actualización de la página de ayuda de cuentas de Google, aunque por ahora solo aparece disponible en su versión en hindi. Esto sugiere que el despliegue inicial podría comenzar en India u otros mercados de habla hindi antes de expandirse a nivel global.

Según el comunicado, la función se implementará de manera gradual, por lo que no todos los usuarios tendrán acceso inmediato. No obstante, Google indicó que la herramienta llegará eventualmente a toda su base de usuarios en el mundo.

Este cambio representa una solución para quienes aún utilizan direcciones creadas años atrás, muchas veces con nombres poco profesionales, y abre la puerta a una mayor flexibilidad en la gestión de identidades digitales dentro del ecosistema de Google.