Google obligará a sus empleados a vacunarse, amenaza con despidos

EEUU.- Alphabet, la empresa matriz de Google, emitió un comunicado en el que anuncia a sus empleados las nuevas políticas de vacunación y amenaza con despidos.

“Ha comunicado a sus empleados que perderán su sueldo y eventualmente serán despedidos si no cumplen con la política de vacunación”, informó el portal estadounidense CNBC.

De acuerdo con el comunicado, los trabajadores deben subir la documentación de la vacunación antes del 3 de diciembre.

“Después de esa fecha comenzaría a ponerse en contacto con los empleados que no hubiera subido su estado o no estuvieran vacunados, así como con aquellos cuyas solicitudes de exención no hubieran sido aprobadas”, informó la cadena de noticias.

Los trabajadores, en su defecto, contaban con la opción de solicitar una exención médica o religiosa, casos que serán analizados por la empresa.

Google, detalló que sus empleados deben cumplir con las normas de vacunación antes del 18 de enero.

En ese sentido, se informó que el trabajador que no cumpla con los requisitos será puesto en licencia administrativa pagada durante 30 días.

Posteriormente, se pondrá a los empleados en licencia personal no remunerada durante seis meses y luego seguirá el despido.

El anuncio de Google sobre obligar a sus empleados a vacunarse se da luego que el Senado de EEUU bloqueó la vacunación obligatoria para las empresas con 100 empleados que buscaba implementar la administración de Joe Biden.

La gestión Biden trata de impulsar la vacunación en el país, hasta la fecha solo un 60% de los ciudadanos está completamente vacunados.

Otra de las medidas es que todos los empleados federales deben estar vacunados para enero del 2022.